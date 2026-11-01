Jeremy Buzano, condenado por el femicidio de Nadia Peraza, es trasladado al CACCO

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el traslado definitivo de Jeremy Buzano Paisano al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la nueva prisión de máxima seguridad del país. El movimiento policial se ejecutó tras rechazarse los últimos recursos legales con los que el sentenciado intentaba frenar su reubicación.

Buzano, junto a otros tres privados de libertad provenientes del centro penitenciario La Reforma, había presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en un intento por revertir la orden de las autoridades del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la Sala desestimó las pretensiones de los reos, lo que permitió a la Dirección de Adaptación Social concretar el operativo bajo estrictas medidas de seguridad.

Publicidad

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el traslado definitivo de Jeremy Buzano Paisano al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la nueva prisión de máxima seguridad del país. Buzano, junto a otros tres privados de libertad provenientes del centro penitenciario La Reforma. A partir de ahora, Buzano cumplirá su pena bajo el riguroso régimen del CACCO, ubicado en el complejo penitenciario de Alajuela.

El traslado al CACCO se produce pocos días después de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazara un recurso de la defensa de Buzano que buscaba anular el juicio en su contra. Con esa resolución, la condena quedó ratificada.

De un crimen atroz al régimen penal más estricto

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Jeremy Buzano Paisano recibió originalmente una condena de 79 años de cárcel por el femicidio de Nadia Peraza Herrera, una joven madre cuyo cuerpo fue hallado descuartizado dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia. Además del delito de femicidio, se le sentenció por estafas informáticas y suplantación de identidad, ya que utilizó las redes sociales de la víctima para hacer creer a sus familiares que seguía con vida.

Por imperativo de la legislación de Costa Rica, la sumatoria de las penas se reajustó automáticamente al máximo legal permitido de 50 años de prisión.

A partir de ahora, Buzano cumplirá su pena bajo el riguroso régimen del CACCO, ubicado en el complejo penitenciario de Alajuela. Este centro especializado aísla por completo a los reos de alta peligrosidad y líderes de organizaciones criminales, limitando drásticamente el contacto con el exterior y aplicando estrictos controles tecnológicos y de vigilancia las 24 horas del día.