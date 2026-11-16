El ataque contra el periodista Camilo Rodríguez fue ejecutado con una violencia extrema. Los sicarios no solo lo interceptaron cuando conducía por la Ruta 32, en Santo Domingo de Heredia, sino que habrían rodeado su vehículo para dispararle desde ambos lados y asegurarse de acabar con su vida.

La reconstrucción preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que dos hombres que viajaban en una motocicleta blanca se acercaron al pick-up rojo que conducía Rodríguez, en sentido Limón-San José, y comenzaron a disparar por la ventana del conductor.

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Pero el ataque no habría terminado ahí. Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a. í. del OIJ, los sospechosos aparentemente dieron la vuelta al vehículo y se colocaron junto a la ventana del pasajero, desde donde habrían realizado más detonaciones.

En 3 puntos El ataque contra el periodista Camilo Rodríguez fue ejecutado con una violencia extrema. La reconstrucción preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que dos hombres que viajaban en una motocicleta blanca se acercaron al pick-up rojo que conducía Rodríguez, en sentido Limón-San José. La investigación buscará identificar a los dos responsables del ataque y determinar si detrás de ellos hubo autores intelectuales.

“Posiblemente disparan asegurándose de que la persona fallece”, detalló Muñoz al describir la secuencia que manejan los investigadores.

La cantidad de disparos también evidencia la intensidad del ataque. En una primera valoración, los agentes estiman que se escucharon entre nueve y diez detonaciones. No obstante, el OIJ advirtió que todavía no puede precisar cuántos impactos recibió el automóvil ni cuántos alcanzaron al periodista.

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Los investigadores consideran que los atacantes pudieron aprovechar que Rodríguez quedó detenido por la congestión vehicular para acercarse y ejecutar el homicidio de manera sorpresiva. Después, los dos hombres habrían escapado en la motocicleta con dirección a San José.

Un ataque que será investigado por equipo especializado

El subdirector del OIJ confirmó que Rodríguez había presentado aproximadamente 10 denuncias por amenazas contra su integridad física durante los últimos meses o en un periodo de hasta dos años.

Esas advertencias estarían relacionadas, aparentemente, con denuncias y señalamientos que el comunicador había realizado sobre terceras personas y situaciones que consideraba irregulares. La Policía Judicial revisará cada expediente para determinar si existe alguna conexión con el asesinato.

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Además, los agentes investigan si los motociclistas venían siguiendo al periodista desde otro punto y cuáles fueron sus últimos movimientos y contactos.

El caso será trabajado por un equipo interdisciplinario de la Sección de Homicidios de San José, con colaboración de funcionarios del OIJ de Heredia y de Inspecciones Oculares.

La investigación buscará identificar a los dos responsables del ataque y determinar si detrás de ellos hubo autores intelectuales.