La tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026, el periodismo y la opinión pública en Costa Rica recibieron un duro golpe con el asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri. El comunicador y escritor, de 51 años, fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo pick-up rojo sobre la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Más allá de su faceta como prolífico escritor e historiador, Rodríguez se había convertido en los últimos años en una de las voces más frontales, polémicas y temerarias del país, utilizando sus plataformas digitales para señalar con nombres y apellidos a presuntas estructuras del narcotráfico y redes de corrupción.

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Tras décadas de trayectoria en medios tradicionales, televisión —donde dirigió el espacio Alto Contraste— y prensa regional, Camilo Rodríguez dio un giro hacia el activismo digital. Desde sus redes sociales, asumió un rol de fiscalización ciudadana sin filtros.

En 3 puntos La tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026, el periodismo y la opinión pública en Costa Rica recibieron un duro golpe con el asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri. Más allá de su faceta como prolífico escritor e historiador, Rodríguez se había convertido en los últimos años en una de las voces más frontales, polémicas y temerarias del país. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos para determinar el móvil exacto del homicidio y dar con los responsables materiales e intelectuales del…

• Denuncias directas: A diferencia del periodismo tradicional sujeto a filtros editoriales, Rodríguez publicaba videos diarios exponiendo supuestos nexos entre el crimen organizado, figuras políticas y sectores empresariales.

• Sin respaldo corporativo: Ejerció sus denuncias de manera independiente, sosteniendo que su labor buscaba romper el silencio frente al avance del narcotráfico en distintas zonas del país.

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Amenazas previas y el historial de intimidaciones

La postura desafiante de Rodríguez frente al crimen organizado no estuvo exenta de riesgos y advertencias. En múltiples ocasiones, el comunicador denunció públicamente que su vida corría peligro debido a las investigaciones y señalamientos que difundía.

Uno de los episodios más alarmantes salió a la luz en septiembre de 2026. Según trascendió en investigaciones judiciales ligadas a conversaciones extraídas del teléfono de Edwin López Vega —alias Pecho de Rata, extraditado a Estados Unidos—, se hallaron mensajes donde, tras compartir un video de Rodríguez, se consultaba si debían "callarlo de una vez".

Pese a estas señales y a enfrentar diversas batallas legales y controversias personales en los últimos años, el periodista nunca detuvo sus transmisiones ni moderó su discurso.

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Un crimen con ecos históricos en Santo Domingo de Heredia

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil de Rodríguez cerca de las instalaciones de Dekra y dispararon en múltiples ocasiones, provocando su muerte en el sitio.

El suceso ocurre en un punto cargado de simbolismo para la libertad de expresión en Costa Rica: a escasos metros del lugar donde, en julio de 2001, fue asesinado el también periodista Parmenio Medina, otro comunicador recordado por denunciar casos de corrupción.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos para determinar el móvil exacto del homicidio y dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque.