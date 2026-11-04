OIJ rescata a dos hombres que estaban privados de libertad en La Sabana y detiene a tres sospechosos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rescataron este miércoles a dos hombres que, en apariencia, permanecían privados de libertad en el sector de La Sabana, en San José. Durante el operativo, las autoridades detuvieron a tres personas sospechosas de participar en los hechos.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recibieron un reporte durante la tarde sobre dos personas que estarían retenidas contra su voluntad: una dentro de una cafetería y otra en un vehículo.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rescataron este miércoles a dos hombres que, en apariencia, permanecían privados de libertad en el sector de La Sabana, en San José. De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recibieron un reporte durante la tarde sobre dos personas que estarían retenidas contra su voluntad: una… Los tres detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Al llegar al sitio, los investigadores ubicaron en un Starbucks a un hombre de apellido Zing, de 35 años, quien aparentemente estaba privado de libertad por otro hombre que se encontraba con él.

Los agentes procedieron a rescatar a la víctima y detener al sospechoso.

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Posteriormente, en el parqueo de un local comercial cercano, encontraron un vehículo en cuyo interior estaba otro hombre, de apellido Arrieta, de 58 años, quien también habría sido retenido contra su voluntad.

Según el reporte judicial, en este segundo caso la víctima aparentemente estaba bajo custodia de un hombre y una mujer. Ambos fueron detenidos y el hombre de 58 años quedó en libertad.

En total, el operativo permitió la detención de tres personas: un hombre de apellido Durán, de 47 años; una mujer de apellido Martínez, de 38; y otro hombre de apellido Marenco, de 25 años.

La Sección de Delitos Varios del OIJ también participa en la investigación y sus agentes se presentaron en el lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

Los tres detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.