Incendio consume local en mercado: Múltiples unidades de Bomberos luchan contra el fuego

El Cuerpo de Bomberos atiende este miércoles un incendio en un local comercial ubicado en el mercado municipal de Grecia, en Alajuela.

Para controlar la emergencia, la institución movilizó unidades de las estaciones de Grecia, Naranjo y Sarchí.

Publicidad

De momento, Bomberos no ha brindado detalles sobre las dimensiones del incendio, posibles personas afectadas ni daños materiales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme