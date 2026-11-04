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Miércoles 4 de noviembre de 2026

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Incendio consume local en mercado: Múltiples unidades de Bomberos luchan contra el fuego

Unidades de las estaciones de Grecia, Naranjo y Sarchí fueron movilizadas para atender la emergencia.

· 1 min de lectura
Incendio consume local en mercado: Múltiples unidades de Bomberos luchan contra el fuego
Incendio consume local en mercado: Múltiples unidades de Bomberos luchan contra el fuego. Fotografía: AM Prensa.

El Cuerpo de Bomberos atiende este miércoles un incendio en un local comercial ubicado en el mercado municipal de Grecia, en Alajuela.

Para controlar la emergencia, la institución movilizó unidades de las estaciones de Grecia, Naranjo y Sarchí.

De momento, Bomberos no ha brindado detalles sobre las dimensiones del incendio, posibles personas afectadas ni daños materiales.

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