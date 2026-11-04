Incendio en mercado de Grecia: Bomberos brinda importante informe
La emergencia fue declarada bajo control.
El Cuerpo de Bomberos declaró bajo control el incendio que afectó un local comercial ubicado dentro del mercado municipal de Grecia, en Alajuela.
La emergencia fue atendida por unidades de las estaciones de Grecia, Naranjo y Sarchí, que se desplazaron hasta el sitio para controlar el fuego.
De momento, Bomberos no ha brindado detalles sobre las dimensiones del incendio, posibles personas afectadas ni los daños materiales ocasionados.
Las autoridades mantienen la atención de la emergencia.