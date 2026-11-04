Detienen a dueño de hotel: habría contactado a varios menores y abusado de uno

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un hombre de apellido Mata, de 62 años, quien figura como sospechoso del delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

La captura se realizó durante un allanamiento en un hotel ubicado en San Isidro del General, en Pérez Zeledón, como parte de una investigación que comenzó en octubre de este año, luego de que las autoridades recibieran una denuncia relacionada con los hechos.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles a un hombre de apellido Mata, de 62 años, quien figura como sospechoso del delito de abuso sexual contra una persona menor de edad. La captura se realizó durante un allanamiento en un hotel ubicado en San Isidro del General, en Pérez Zeledón, como parte de una investigación que comenzó en octubre de este año. El caso se mantiene bajo investigación judicial.

De acuerdo con la información del OIJ, el sospechoso, en apariencia, contactaba a personas menores de edad en lugares donde se desarrollaban encuentros deportivos, como plazas y parques, entre otros sitios.

Presuntamente, se acercaba a los menores y los invitaba al hotel, del cual supuestamente es propietario, con el ofrecimiento de que utilizaran las instalaciones y los juegos electrónicos disponibles en el establecimiento.

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La investigación señala que, aparentemente, durante uno de esos encuentros habría abusado sexualmente de una persona menor de edad. Esa situación habría motivado la denuncia que dio origen al caso.

A partir de la información recibida, los agentes judiciales realizaron distintas diligencias para identificar al sospechoso y reunir elementos relacionados con la investigación. Ese trabajo permitió concretar la detención durante el operativo de este miércoles.

Durante el allanamiento, los investigadores también decomisaron varios aparatos electrónicos y otros elementos que serán analizados como parte del proceso.

Tras su captura, el hombre fue remitido al Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

El caso se mantiene bajo investigación judicial.