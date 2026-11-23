Un amplio despliegue policial sorprendió la noche de este domingo a vecinos de Pijije, en Bagaces de Guanacaste, donde las autoridades ejecutaron seis allanamientos que terminaron con la detención de cuatro adultos y un menor de edad, además del decomiso de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.

Las intervenciones comenzaron a las 9:00 p. m. y estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, en coordinación con la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Juzgado Penal.

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El operativo forma parte del Plan Escudo, una estrategia dirigida a combatir el narcomenudeo, la tenencia ilegal de armas y otros delitos que afectan la seguridad de las comunidades.

En 3 puntos Un amplio despliegue policial sorprendió la noche de este domingo a vecinos de Pijije, en Bagaces de Guanacaste. Las intervenciones comenzaron a las 9:00 p. m. y estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, en coordinación con la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Juzgado Penal. El operativo se desarrolló durante la noche del domingo 22 de noviembre y forma parte de las acciones policiales para enfrentar la venta de drogas y la circulación ilegal de armas en Guanacaste.

Durante las diligencias fueron capturados cuatro hombres identificados con los apellidos Darce, de 31 años; Vargas, de 24; Herrera, de 27; y Varela, de 21 años.

En las viviendas intervenidas, los investigadores encontraron una escopeta, un revólver, una pistola, una pistola traumática, teléfonos celulares y cantidades de cocaína, crack y marihuana, además de dinero en efectivo.

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Uno de los hallazgos más importantes ocurrió fuera de los inmuebles allanados, cuando oficiales de la Policía Administrativa interceptaron a un menor de edad en plena vía pública.

Al joven le decomisaron 315 dosis de crack, 174 de marihuana y 39 de cocaína, para un total de 528 dosis de droga listas para su presunta distribución. También portaba dinero en efectivo.

Las autoridades investigan las posibles actividades delictivas relacionadas con los puntos intervenidos y la participación de cada uno de los sospechosos.

Los cuatro adultos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica, mientras que el menor fue remitido a las autoridades competentes.

El operativo se desarrolló durante la noche del domingo 22 de noviembre y forma parte de las acciones policiales para enfrentar la venta de drogas y la circulación ilegal de armas en Guanacaste.