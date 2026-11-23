OIJ irrumpe en seis viviendas y captura a cinco sospechosos entre armas y drogas
Seis allanamientos realizados por el OIJ en Bagaces permitieron desarticular varios puntos sospechosos de actividades ilícitas. Entre los detenidos figura un menor de edad que llevaba más de 500 dosis de droga.
Un amplio despliegue policial sorprendió la noche de este domingo a vecinos de Pijije, en Bagaces de Guanacaste, donde las autoridades ejecutaron seis allanamientos que terminaron con la detención de cuatro adultos y un menor de edad, además del decomiso de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.
Las intervenciones comenzaron a las 9:00 p. m. y estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, en coordinación con la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Juzgado Penal.
El operativo forma parte del Plan Escudo, una estrategia dirigida a combatir el narcomenudeo, la tenencia ilegal de armas y otros delitos que afectan la seguridad de las comunidades.
Durante las diligencias fueron capturados cuatro hombres identificados con los apellidos Darce, de 31 años; Vargas, de 24; Herrera, de 27; y Varela, de 21 años.
En las viviendas intervenidas, los investigadores encontraron una escopeta, un revólver, una pistola, una pistola traumática, teléfonos celulares y cantidades de cocaína, crack y marihuana, además de dinero en efectivo.
Uno de los hallazgos más importantes ocurrió fuera de los inmuebles allanados, cuando oficiales de la Policía Administrativa interceptaron a un menor de edad en plena vía pública.
Al joven le decomisaron 315 dosis de crack, 174 de marihuana y 39 de cocaína, para un total de 528 dosis de droga listas para su presunta distribución. También portaba dinero en efectivo.
Las autoridades investigan las posibles actividades delictivas relacionadas con los puntos intervenidos y la participación de cada uno de los sospechosos.
Los cuatro adultos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica, mientras que el menor fue remitido a las autoridades competentes.
El operativo se desarrolló durante la noche del domingo 22 de noviembre y forma parte de las acciones policiales para enfrentar la venta de drogas y la circulación ilegal de armas en Guanacaste.