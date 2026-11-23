El asesinato de un presunto líder narcotraficante ocurrido en agosto pasado en Ochomogo de Cartago salió nuevamente a la luz este lunes, luego de que la Policía de Control de Drogas (PCD) capturara al hombre que, aparentemente, asumió el mando de la organización criminal tras su muerte.

La revelación fue realizada por Stephen Madden, director de la PCD, durante un operativo desarrollado desde las 5 de la mañana en Cañada Sur, San Sebastián, donde las autoridades ejecutaron cinco allanamientos para desarticular una estructura dedicada a la venta de drogas.

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Según explicó el jefe policial, la investigación comenzó hace aproximadamente ocho meses y permitió identificar como líder de la agrupación a un hombre de apellido Slayder.

Sin embargo, el sospechoso fue asesinado en agosto en el sector de Ochomogo, en Cartago, lo que provocó un cambio en la dirección del grupo criminal.

En 3 puntos El asesinato de un presunto líder narcotraficante ocurrido en agosto pasado en Ochomogo de Cartago salió nuevamente a la luz este lunes, luego de que la Policía de Control de Drogas (PCD) capturara al hombre que, aparentemente. La revelación fue realizada por Stephen Madden, director de la PCD, durante un operativo desarrollado desde las 5 de la mañana en Cañada Sur, San Sebastián. Las autoridades esperan establecer el balance definitivo de decomisos y determinar la situación judicial de las personas investigadas.

Tras ese homicidio, un hombre de apellido Reyes habría asumido el control de las operaciones ilegales.

Este lunes, Reyes fue detenido durante los allanamientos realizados por la PCD, como parte de un operativo denominado Caso Rojo.

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Una organización que vendía drogas las 24 horas

De acuerdo con las investigaciones policiales, la estructura estaba integrada por seis personas y mantenía una importante actividad de narcomenudeo en Cañada Sur y otros sectores cercanos.

La organización utilizaba pequeños establecimientos comerciales como presuntas fachadas para distribuir drogas, además de mantener vendedores en las calles y dentro de diferentes inmuebles.

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Las autoridades identificaron movimientos constantes de los sospechosos en San Sebastián, Sagrada Familia y las cercanías del puente que comunica ambas comunidades.

Según Madden, las ventas se realizaban prácticamente durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los investigadores también encontraron viviendas reforzadas que dificultaban el ingreso de los oficiales y que, aparentemente, eran utilizadas para proteger las actividades ilícitas.

Asesinato en Cartago provocó cambio de mando

Uno de los principales detalles revelados durante el operativo fue precisamente la muerte del anterior líder en Ochomogo.

Aunque las autoridades confirmaron que el homicidio ocurrió en agosto, no se han dado a conocer en esta intervención policial mayores detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre los sospechosos de cometerlo.

Tampoco se ha confirmado que el asesinato estuviera relacionado directamente con una disputa por el control de la organización.

Por ahora, la información oficial establece que, después de esa muerte, Reyes habría asumido el liderazgo de la estructura que operaba en el sur de San José.

Las diligencias policiales continuaban durante la mañana de este lunes con la revisión de los inmuebles intervenidos y la búsqueda de evidencia relacionada con la venta de drogas.

Las autoridades esperan establecer el balance definitivo de decomisos y determinar la situación judicial de las personas investigadas.