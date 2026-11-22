Una balacera ocurrida la noche de este sábado en Naranjo de Laurel, en Corredores de Puntarenas, dejó como saldo dos hombres fallecidos y dos menores de edad heridos, quienes requirieron traslado urgente a un centro médico.

El hecho se registró a las 10:26 p. m. sobre la vía pública, frente a un establecimiento dedicado a la venta de pollo. De acuerdo con la información preliminar, el tiroteo habría ocurrido luego de una aparente riña.

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En 3 puntos Una balacera ocurrida la noche de este sábado en Naranjo de Laurel, en Corredores de Puntarenas, dejó como saldo dos hombres fallecidos y dos menores de edad heridos, quienes requirieron traslado urgente a un centro médico. El hecho se registró a las 10:26 p. m. sobre la vía pública, frente a un establecimiento dedicado a la venta de pollo. La investigación busca identificar a los responsables y establecer qué provocó el enfrentamiento que terminó con dos personas fallecidas y dos menores heridos.

Cuando los equipos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al sitio, encontraron a cuatro personas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Dos hombres fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

Las otras víctimas eran una niña y un niño, ambos menores de edad. Los dos fueron trasladados al Hospital de Ciudad Neily: la niña en condición crítica y el niño en condición urgente.

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“Al llegar al lugar, ubicamos a cuatro personas heridas por arma de fuego. Dos fueron declaradas sin signos vitales en el lugar, mientras que dos menores de edad fueron trasladados en condición crítica y urgente al Hospital de Ciudad Neily”, informó la Cruz Roja.

Después del ataque, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en los alrededores con el objetivo de localizar a quienes habrían participado en el tiroteo.

Sin embargo, hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con este caso.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento de los cuerpos y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

La investigación busca identificar a los responsables y establecer qué provocó el enfrentamiento que terminó con dos personas fallecidas y dos menores heridos.