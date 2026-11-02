OIJ inspecciona en la Medicatura Forense dos carros ligados a doble crimen en Cartago

Dos vehículos están siendo inspeccionados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el Complejo de Ciencias Forenses, ubicado en San Rafael de Heredia, como parte de las diligencias para esclarecer el doble homicidio ocurrido el fin de semana anterior en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Las autoridades buscan dentro de ambos automotores posibles evidencias que permitan determinar quiénes participaron en el ataque armado y reconstruir las circunstancias en que se produjo el crimen.

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En 3 puntos Dos vehículos están siendo inspeccionados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el Complejo de Ciencias Forenses, ubicado en San Rafael de Heredia. Las autoridades buscan dentro de ambos automotores posibles evidencias que permitan determinar quiénes participaron en el ataque armado y reconstruir las circunstancias en que se produjo el crimen. El doble homicidio ocurrió en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, y se mantiene bajo investigación judicial.

Uno de los vehículos corresponde al automóvil que fue decomisado y que, según las sospechas de los investigadores, habría sido utilizado por los sicarios para cometer el asesinato. Este carro fue localizado abandonado en una zona de Paraíso, sobre la vía que comunica a Birrisito con el centro del cantón.

El segundo automotor pertenece a cinco personas que fueron detenidas por las autoridades en las cercanías del cementerio de Paraíso, como parte de las acciones policiales relacionadas con el caso.

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Entre los ocupantes había dos adultos con amplio expediente criminal, un menor de edad, una mujer y otro hombre que no registraba antecedentes policiales.

Sin embargo, las cinco personas quedaron en libertad, debido a que, de acuerdo con la información suministrada, la Policía Judicial no encontró indicios que permitieran vincularlas directamente con el doble homicidio.

Pese a esa decisión, el vehículo continúa bajo análisis. Según explicaron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, uno de los ocupantes habría sido observado cuando salía de una calle en la que posteriormente fue localizado abandonado el automóvil que se presume estaría relacionado con el asesinato.

Por esa razón, los investigadores buscan determinar si existe algún vínculo entre ambos vehículos y obtener elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

El doble homicidio ocurrió en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, y se mantiene bajo investigación judicial. La inspección de los automotores forma parte de las diligencias para esclarecer el caso.