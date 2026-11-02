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Lunes 2 de noviembre de 2026

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Hombre muere atrapado en deslizamiento dentro de pozo artesanal

La emergencia ocurrió en el sector de Rodeíto. Cruz Roja logró rescatar a otros dos hombres, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Liberia.

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Hombre muere atrapado en deslizamiento dentro de pozo artesanal
Hombre muere atrapado en deslizamiento dentro de pozo artesanal. Fotografía: AM Prensa.

El hombre que permanecía atrapado tras un deslizamiento dentro de un pozo artesanal, en Liberia, fue encontrado sin vida por los equipos de la Cruz Roja Costarricense que trabajaban en las labores de rescate.

La emergencia se reportó a las 11:35 a. m. en el sector de Rodeíto, donde ocurrió el derrumbe que dejó a tres personas afectadas.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas iniciaron las maniobras para atender a los hombres. Durante las labores lograron rescatar a dos de ellos, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Liberia para recibir atención médica.

Sin embargo, una tercera persona continuaba atrapada entre los restos del deslizamiento. Después de varias labores de búsqueda y rescate, el personal confirmó que el hombre había fallecido.

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio trabajando para extraer el cuerpo y entregarlo a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento y trasladarlo a la morgue judicial.

De momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el deslizamiento ni sobre la identidad de la víctima.

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