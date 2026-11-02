Bomberos atienden reporte de incendio en local de comidas de conocido mall
Unidades de las estaciones de Bomberos de Alajuela y Heredia se desplazaron al centro comercial tras recibir una alerta por fuego en el área de comidas.
El Cuerpo de Bomberos atiende una emergencia por fuego en un local comercial ubicado en el área de comidas de City Mall, en Alajuela.
La alerta movilizó unidades de las estaciones de Bomberos de Alajuela y Heredia, que se desplazaron hasta el centro comercial para atender el reporte.
De acuerdo con la información preliminar, se indicó la presencia de fuego dentro de uno de los establecimientos comerciales del área de comidas.
De momento, no se han brindado detalles sobre el origen del fuego, la magnitud de la emergencia ni si hay personas afectadas.