Incendio en mall ya fue controlado: esto informa Bomberos
La emergencia fue atendida por unidades de la Estación de Bomberos de Alajuela. El incidente quedó controlado y no se reportaron personas heridas.
Una emergencia por fuego en un restaurante ubicado en el área de comidas de City Mall, en Alajuela, movilizó este lunes a unidades del Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con la información confirmada por los equipos que atendieron el incidente, el fuego se presentó en el sistema de extracción de humo del establecimiento.
La situación requirió la intervención de unidades de la Estación de Bomberos de Alajuela, que se desplazaron hasta el centro comercial para controlar la emergencia.
A esta hora, las autoridades confirmaron que el incidente se encuentra bajo control y que no hay personas lesionadas.
De momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las causas que originaron el fuego ni sobre posibles daños materiales en el restaurante.