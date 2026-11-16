Un pick-up rojo permanece en medio de la escena donde fue asesinado el periodista Camilo Rodríguez, en Santo Domingo de Heredia. En el interior del vehículo todavía se encuentra el cuerpo sin vida del comunicador, mientras los agentes judiciales realizan las diligencias para recolectar pruebas y esclarecer el ataque.

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Un video grabado en el lugar permite observar el automóvil en el que se desplazaba Rodríguez, así como el amplio despliegue de oficiales y funcionarios judiciales que trabajan en la escena del crimen.

En 3 puntos Un pick-up rojo permanece en medio de la escena donde fue asesinado el periodista Camilo Rodríguez, en Santo Domingo de Heredia. Un video grabado en el lugar permite observar el automóvil en el que se desplazaba Rodríguez, así como el amplio despliegue de oficiales y funcionarios judiciales que trabajan en la escena del crimen. Las diligencias judiciales continúan para recolectar evidencia, realizar el levantamiento del cuerpo y avanzar en la identificación de los responsables del asesinato.

El homicidio ocurrió pasadas las 3 p. m. de este lunes, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta blanca interceptaron el vehículo y dispararon contra el periodista. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los atacantes abrieron fuego primero por la ventana del conductor y luego rodearon el pick-up para realizar más disparos desde el lado del acompañante.

El subdirector a. í. del OIJ, Vladimir Muñoz, confirmó que Rodríguez recibió entre nueve y diez impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

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En el sitio, los agentes judiciales han ubicado al menos ocho indicios balísticos, que forman parte de la evidencia que se recolecta para reconstruir la forma en que ocurrió el ataque.

Amplio despliegue policial y presencia de vecinos

La escena se mantiene bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, mientras el personal del OIJ desarrolla las labores de inspección, recolección de indicios y levantamiento del cuerpo de la víctima.

La presencia de las autoridades ha atraído a numerosos vecinos y curiosos, quienes se han acercado para observar el trabajo de los investigadores.

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También se encuentran en el lugar periodistas, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios de comunicación, que dan cobertura al asesinato y transmiten información a través de sus respectivas plataformas.

El homicidio también tiene consecuencias en la circulación vehicular sobre la Ruta 32. El carril en sentido Limón-San José, por donde transitaba Rodríguez cuando fue atacado, permanece cerrado debido al trabajo de las autoridades en el sitio.

En el sentido contrario, el tránsito avanza lentamente por la reducción de la velocidad de los conductores que pasan frente a la escena.

Las diligencias judiciales continúan para recolectar evidencia, realizar el levantamiento del cuerpo y avanzar en la identificación de los responsables del asesinato.