El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres asesinados dentro de una vivienda en el sector de parcelas de La Flor, en Pilón de Tres Equis de Turrialba, Cartago.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Morales y Barbosa, ambos de 28 años, cuyos cuerpos presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres asesinados dentro de una vivienda en el sector de parcelas de La Flor, en Pilón de Tres Equis de Turrialba, Cartago. Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Morales y Barbosa, ambos de 28 años, cuyos cuerpos presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Con estas dos muertes, la provincia de Cartago alcanza los 71 homicidios en lo que va del 2026, cifra que supera en 16 los registrados durante el 2025.

Según las primeras investigaciones, los hombres tendrían aproximadamente un día y medio de fallecidos cuando fueron encontrados este viernes.

El macabro hallazgo lo realizó el propietario del inmueble, quien, al observar que la vivienda que les alquilaba a los jóvenes estaba abierta, decidió acercarse y llamarlos.

Al no obtener respuesta, el hombre se asomó por una de las ventanas y observó los dos cuerpos dentro de la casa, por lo que inmediatamente alertó a las autoridades.

El incidente fue reportado al OIJ alrededor de la 1:30 p. m. del viernes.

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De acuerdo con las pesquisas preliminares, vecinos del sector habrían escuchado detonaciones de arma de fuego aproximadamente un día y medio antes del hallazgo.

Los investigadores judiciales recolectaron indicios balísticos en la escena y trasladaron los cuerpos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

Por el momento, se desconoce el móvil del doble asesinato, así como la identidad de los responsables.

Con estas dos muertes, la provincia de Cartago alcanza los 71 homicidios en lo que va del 2026, cifra que supera en 16 los registrados durante el 2025.

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