Un incendio de importantes proporciones se registra la noche de este viernes en una bodega del taller FYS, ubicado en San Pablo de Heredia, donde al menos ocho vehículos se encuentran envueltos en llamas.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, la mayoría de los automóviles afectados son eléctricos.

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En 3 puntos Un incendio de importantes proporciones se registra la noche de este viernes en una bodega del taller FYS, ubicado en San Pablo de Heredia, donde al menos ocho vehículos se encuentran envueltos en llamas. De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, la mayoría de los automóviles afectados son eléctricos. La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que se espera que en los próximos minutos las autoridades amplíen los detalles sobre la magnitud de los daños.

La emergencia moviliza unidades de las estaciones de Santo Domingo y Heredia, cuyos equipos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se ha informado sobre personas heridas.

La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que se espera que en los próximos minutos las autoridades amplíen los detalles sobre la magnitud de los daños.

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