Un hombre adulto murió tras recibir múltiples disparos la tarde de este miércoles 25 de noviembre en Barrio Pacuare, en Limón, en un hecho que también involucró a una niña de 11 años.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 2:02 p. m., luego de que se alertara sobre personas heridas por arma de fuego en ese sector.

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En 3 puntos Un hombre adulto murió tras recibir múltiples disparos la tarde de este miércoles 25 de noviembre en Barrio Pacuare, en Limón, en un hecho que también involucró a una niña de 11 años. La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 2:02 p. m., luego de que se alertara sobre personas heridas por arma de fuego en ese sector. Por el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del ataque ni la existencia de personas sospechosas.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al hombre con varias heridas de bala. Tras valorarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En el mismo incidente, los cruzrojistas fueron informados de que una menor de 11 años había sido trasladada por medios propios a un centro médico. La institución no detalló las circunstancias en que resultó involucrada ni su condición de salud.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes, que deberán realizar las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del ataque ni la existencia de personas sospechosas.

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