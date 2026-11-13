Mujer muere tras recibir golpe en la cabeza durante una discusión

Una mujer de 38 años murió la noche de este jueves en Paso Canoas, luego de que presuntamente fuera golpeada en la cabeza con un objeto contundente durante una aparente discusión con un hombre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte del caso a las 8 p. m. La víctima fue identificada con el apellido Víctor, mientras que el sospechoso es un hombre de apellido Mojica, de 45 años.

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En 3 puntos Una mujer de 38 años murió la noche de este jueves en Paso Canoas, luego de que presuntamente fuera golpeada en la cabeza con un objeto contundente durante una aparente discusión con un hombre. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte del caso a las 8 p. m. La víctima fue identificada con el apellido Víctor, mientras que el sospechoso es un hombre de apellido Mojica, de 45 años. El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Según la información preliminar, ambos se encontraban en vía pública cuando, por razones que todavía no están claras, habrían sostenido una discusión.

Durante el altercado, el hombre presuntamente golpeó a la mujer en la cabeza con un objeto contundente. La lesión habría sido mortal, pues la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos.

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Tras la intervención de las autoridades, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Por su parte, Mojica fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.