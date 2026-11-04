Ofrecían servicios sexuales por mensajes: OIJ captura a cuatro sospechosas de prostituir a jóvenes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este miércoles a cuatro mujeres sospechosas de trata de personas con fines de explotación sexual. Las capturas se realizaron durante dos allanamientos en San Roque de Liberia y Santa Rita de Sardinal, en Guanacaste.

Las detenidas son dos mujeres de apellido Varela, de 44 y 27 años, así como una de apellido Calderón, de 24, y otra de apellido Mendoza, de 41.

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En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este miércoles a cuatro mujeres sospechosas de trata de personas con fines de explotación sexual. Las detenidas son dos mujeres de apellido Varela, de 44 y 27 años, así como una de apellido Calderón, de 24, y otra de apellido Mendoza, de 41. Dos allanamientos y cuatro detenidas por presunta explotación sexual de mujeres en Guanacaste

La investigación comenzó en diciembre de 2025, luego de que el OIJ recibiera información confidencial que vinculaba a las cuatro mujeres con la presunta explotación sexual de otras mujeres. Según la versión preliminar de los agentes, los contactos para coordinar los servicios se hacían mediante mensajes.

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes realizó los allanamientos bajo la dirección del Ministerio Público. Durante los operativos, los agentes decomisaron aparatos electrónicos.

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Las cuatro sospechosas quedarán a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.

Dos allanamientos y cuatro detenidas por presunta explotación sexual de mujeres en Guanacaste