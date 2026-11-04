Más de 150 metros calcinados y una mujer con quemaduras: Voraz incendio consume casa en San José

Un incendio afecta una estructura de aproximadamente 160 metros cuadrados en Mata de Plátano, en Goicoechea, San José, donde una mujer adulta resultó con quemaduras.

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En 3 puntos Un incendio afecta una estructura de aproximadamente 160 metros cuadrados en Mata de Plátano, en Goicoechea, San José, donde una mujer adulta resultó con quemaduras. La emergencia fue reportada por el Cuerpo de Bomberos, que desplazó unidades hasta el lugar, ubicado 300 metros al sur del salón comunal de Mata de Plátano. De momento, no se han dado a conocer las causas del incendio, la gravedad de las lesiones de la mujer ni si será necesario trasladarla a un centro médico.

La emergencia fue reportada por el Cuerpo de Bomberos, que desplazó unidades hasta el lugar, ubicado 300 metros al sur del salón comunal de Mata de Plátano.

Los equipos de emergencia se encuentran en la escena y trabajan en el control del fuego. Además, se informó sobre la presencia de una mujer adulta con quemaduras, por lo que se está movilizando personal paramédico para brindarle atención.

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De momento, no se han dado a conocer las causas del incendio, la gravedad de las lesiones de la mujer ni si será necesario trasladarla a un centro médico.