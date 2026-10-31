Bajo fuerte custodia policial, trasladan al hospital a hombre baleado en Cartago

Un hombre de aproximadamente 45 años se encuentra en condición sumamente crítica tras resultar herido en un tiroteo reportado hace pocos minutos en Cocorí, en el distrito de San Francisco de Cartago.

La emergencia se registra unos 500 metros al sur de la escuela de la localidad, donde la víctima recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego.

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En 3 puntos Un hombre de aproximadamente 45 años se encuentra en condición sumamente crítica tras resultar herido en un tiroteo reportado hace pocos minutos en Cocorí, en el distrito de San Francisco de Cartago. La emergencia se registra unos 500 metros al sur de la escuela de la localidad, donde la víctima recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. De momento, no se conocen las circunstancias del ataque ni se cuenta con información sobre posibles sospechosos.

Personal de la Cruz Roja acudió al sitio y trasladó al herido a un centro hospitalario. Debido a su delicado estado, la ambulancia contó con escolta policial durante el recorrido.

La escena permanece bajo custodia policial, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán la recopilación de indicios para esclarecer lo ocurrido.

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De momento, no se conocen las circunstancias del ataque ni se cuenta con información sobre posibles sospechosos.