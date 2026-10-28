Padre de joven de Cartago que murió bajo custodia denuncia falta de atención médica en la cárcel

Ronald Hernández, padre de José Adrián Hernández, de 24 años y vecino de Quebradilla de Cartago, denunció una falta de atención médica oportuna para su hijo, quien falleció después de permanecer recluido en el Centro Penitenciario de San Sebastián, donde cumplía prisión preventiva como sospechoso de un homicidio\.

El joven ingresó al sistema penitenciario con lesiones que aparentemente sufrió durante su huida de las autoridades. Entre ellas, señaló una fractura en la zona del hombro y la clavícula que, según sospecha la familia, pudo haberse complicado con una infección.

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La causa médica del fallecimiento y la eventual relación entre las lesiones, el deterioro de salud y la atención recibida las determinará el resultado de la autopsia.

El padre sostiene que su hijo mostró señales de un empeoramiento durante los días que permaneció detenido y que su abogado envió correos para solicitar que recibiera atención médica.

En 3 puntos Ronald Hernández, padre de José Adrián Hernández, de 24 años y vecino de Quebradilla de Cartago, denunció una falta de atención médica oportuna para su hijo. El joven ingresó al sistema penitenciario con lesiones que aparentemente sufrió durante su huida de las autoridades. La denuncia de la familia plantea interrogantes sobre las valoraciones médicas, el seguimiento de las lesiones y la respuesta ante los síntomas que el joven habría presentado.

Durante la visita lo encontró débil y sin apetito

Hernández relató que el domingo anterior acudió a visitar al joven junto con la madre y un hermano. Afirmó que durante el encuentro lo notó débil, sin apetito y con malestar.

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“Cuando yo fui el domingo a verlo y en realidad no estaba bien”, expresó durante una entrevista con AM Prensa.

Según explicó, le llevó comida, pero su hijo no quiso comer debido a su estado. Durante la visita también se sintió indispuesto y necesitó ir al baño, por lo que el padre pidió ayuda a un oficial.

“Entonces yo hablé con el oficial que estaba ahí”, manifestó. Según su relato, le explicó que su hijo se sentía mal y un funcionario lo acompañó al servicio sanitario.

Una de sus mayores preocupaciones era la inflamación que observó en el brazo donde el joven tenía la lesión. Describió que esta se extendía desde la muñeca hasta el hombro y aseguró que también le limpiaba el codo porque presentaba una secreción.

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El padre recordó que su hijo le manifestó temor por el avance del malestar hacia el cuello y por la dificultad que sentía para respirar.

“Papi, yo me siento mal, papi”, le dijo el joven, según recordó Hernández.

“Siento como que me falta el aire”, fue otra de las expresiones que, de acuerdo con el padre, escuchó durante aquella visita.

Familia asegura que pidió atención médica

Hernández afirmó que el abogado del joven había solicitado ayuda ante la administración penitenciaria debido a su condición de salud.

“El abogado había mandado unos correos pidiendo que le atendieran”, aseguró.

El padre indicó que su hijo había sido atendido inicialmente en el Hospital Max Peralta de Cartago y que, según la información que recibió, estaba pendiente de una intervención por la fractura.

También manifestó que supo de un traslado a la Clínica Moreno Cañas, donde, según su versión, le dieron de alta.

Hernández considera que su hijo necesitaba tratamiento para una posible infección y cuestionó la atención que recibió.

“A él no le mandaron ningún antibiótico. Lo que sí me dijeron que le habían puesto morfina para el dolor”, declaró.

Recibió la noticia cuando iba hacia el hospital

De acuerdo con Hernández, el lunes recibió información de que su hijo había sido trasladado al Hospital Calderón Guardia debido al empeoramiento de su estado de salud.

Ante la preocupación y la dificultad para conocer detalles de lo que ocurría, decidió dirigirse al centro médico. Mientras iba de camino, recibió una llamada en la que le comunicaron el fallecimiento.

“Tengo la mala noticia que su hijo falleció”, fue el mensaje que, según recordó, le transmitió un funcionario policial.

Hernández relató que posteriormente acudió al hospital para intentar conocer qué había sucedido y hablar con el personal que recibió a su hijo. Según su testimonio, allí le informaron que el cuerpo había sido remitido a la morgue para el procedimiento forense.

El padre aseguró que un médico le indicó que el joven llegó sin vida al centro hospitalario.

“Ya cuando él venía para acá estaba sin vida, ya fallecido”, relató Hernández sobre la explicación que afirma haber recibido.

La hora, el lugar exacto del fallecimiento y la secuencia de los traslados deberán esclarecerse mediante los registros correspondientes y los resultados de las diligencias que se realicen.

Según el Ministerio de Justicia, a Hernández lo encontraron inconsciente en su celda a la hora del conteo que se hace en las cárceles.

Había sido detenido como sospechoso de un homicidio en Quebradilla

El joven había sido detenido diez días antes de su fallecimiento por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública, como sospechoso de un homicidio ocurrido en Quebradilla de Cartago.

De acuerdo con la información sobre ese caso, aparentemente salió de su vivienda con un arma de fuego y realizó varias detonaciones. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza a un vecino que se encontraba en la vía pública conversando con varias personas.

Tras los hechos, el sospechoso habría huido y se habría lanzado a un río. Las autoridades lo localizaron desnudo y con varias lesiones que, según la versión inicial, pudo sufrir durante esa huida.

Luego de su captura fue llevado al Hospital Max Peralta y posteriormente trasladado a San Sebastián para cumplir la prisión preventiva ordenada por un juez.

“Son seres humanos y todos tenemos derechos”

Hernández insistió en que su denuncia busca esclarecer lo sucedido y llamar la atención sobre las condiciones en que se atiende la salud de las personas privadas de libertad.

“Independientemente de los problemas que haya tenido cada privado de libertad”, manifestó, considera que debe garantizarse la atención de sus necesidades médicas.

“Son seres humanos y todos tenemos derechos”, expresó.

El padre pidió revisar las condiciones de atención dentro de los centros penitenciarios para evitar que otras familias enfrenten una situación similar.

“Eso es lo que yo pues no quisiera para otras personas”, señaló al explicar el motivo de hacer pública su denuncia.

Sobre las circunstancias del fallecimiento, aseguró que espera los resultados de la investigación y que confía en que se esclarezca lo ocurrido.

“Yo confío mucho… que todo siga su trámite y que se esclarezca toda la muerte de mi hijo”, concluyó.

La denuncia de la familia plantea interrogantes sobre las valoraciones médicas, el seguimiento de las lesiones y la respuesta ante los síntomas que el joven habría presentado.