Nueva opción en el país para la tos con flemas combina hedera hélix y propóleo

La tos con flemas y la irritación de garganta pueden hacer más incómodo un resfriado. Para ayudar a aliviar estas molestias, existen soluciones orales que combinan hedera hélix y propóleo. Este último es una sustancia que las abejas elaboran con resinas vegetales para sellar y proteger sus colmenas.

Esta combinación llega al mercado costarricense con AsPrax Duo, que presenta el laboratorio Newport Pharmaceuticals. Según la compañía, es el primer expectorante del país que integra ambos ingredientes en una misma fórmula.

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En 3 puntos La tos con flemas y la irritación de garganta pueden hacer más incómodo un resfriado. Esta combinación llega al mercado costarricense con AsPrax Duo, que presenta el laboratorio Newport Pharmaceuticals. También se debe consultar al médico si aparece dificultad para respirar o fiebre, o si las molestias persisten por más de una semana.

La hedera aporta la acción expectorante, que facilita la expulsión de flemas. El propóleo, por su parte, se estudia por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

AsPrax Duo se ofrece en un frasco de 170 mL y en una versión pediátrica de 120 mL. La formulación no contiene alcohol, azúcar, lactosa ni colorantes.

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Su administración debe ajustarse a la edad y a las indicaciones del producto. No debe utilizarse en menores de dos años, durante el embarazo o la lactancia, ni en personas con alergia a alguno de sus componentes. Los niños de dos a cuatro años con tos persistente requieren valoración médica previa.

También se debe consultar al médico si aparece dificultad para respirar o fiebre, o si las molestias persisten por más de una semana.