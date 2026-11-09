Estos son los temas que abordarán la nueva presidente de la Corte y Laura Fernández en reunión de hoy

La presidenta de la República, Laura Fernández, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, sostendrán este lunes 9 de noviembre un almuerzo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

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El encuentro está programado para las 11:50 a. m. en Casa Presidencial, en Zapote, después de meses de tensiones y desacuerdos entre ambos poderes de la República.

La reunión representa un cambio importante respecto a la relación que mantuvo el Gobierno con el anterior presidente de la Corte, Orlando Aguirre, quien había rechazado invitaciones para reunirse con el Ejecutivo debido a sus preocupaciones sobre la independencia judicial.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González. El encuentro está programado para las 11:50 a. m. en Casa Presidencial, en Zapote, después de meses de tensiones y desacuerdos entre ambos poderes de la República. La expectativa estará centrada en determinar si el encuentro logra traducirse en acuerdos concretos o si las diferencias presupuestarias e institucionales continuarán marcando la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el acercamiento no estará libre de asuntos conflictivos. Uno de los principales temas será el presupuesto del Poder Judicial para 2027, particularmente las restricciones que podrían afectar la utilización de miles de millones de colones.

La presidenta de la Corte aprovechará la reunión para expresar su preocupación por las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027.

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Una de esas disposiciones contempla restricciones para utilizar aproximadamente ₡29.843 millones asignados al Poder Judicial, equivalentes al 5,62% de su presupuesto para el próximo año.

Los recursos quedarían sujetos al cumplimiento de determinados procedimientos y controles antes de que puedan utilizarse.

Vargas considera que estas condiciones podrían afectar el funcionamiento de los tribunales y otros servicios judiciales que recibe la población.

La magistrada ha insistido en que no pretende obtener recursos adicionales, sino garantizar que la institución pueda disponer oportunamente de los fondos que le corresponden.

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Además del presupuesto, solicitará el respaldo del Gobierno para impulsar proyectos de ley que actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente aquellos destinados a combatir la corrupción y acelerar los procesos penales.

Otro de los objetivos de Vargas será recuperar las reuniones periódicas entre las presidencias de los supremos poderes de la República.

La nueva jerarca judicial propondrá que el próximo encuentro se celebre el 20 de noviembre en las instalaciones del Poder Judicial.

La iniciativa tendría un significado histórico, pues por primera vez las presidencias del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones están ocupadas simultáneamente por mujeres.

Actualmente, esos cargos corresponden a Laura Fernández, Yara Jiménez, Patricia Vargas y Eugenia Zamora, respectivamente.

Vargas, quien asumió la presidencia de la Corte el pasado 26 de octubre, se convirtió en la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia del país.

A pesar de su disposición a conversar con el Gobierno, la presidenta de la Corte ha dejado claro que el acercamiento no significa renunciar a la autonomía del Poder Judicial.

La magistrada considera que las instituciones deben trabajar de manera coordinada para enfrentar los problemas nacionales, pero siempre respetando sus respectivas competencias constitucionales.

Por su parte, Fernández ha expresado su interés en establecer un canal directo de comunicación con la nueva jerarca judicial.

El resultado de este primer acercamiento podría definir el rumbo de las relaciones entre ambos poderes durante los próximos años, especialmente en asuntos sensibles como la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, los recursos para administrar justicia y la independencia de los tribunales.

La expectativa estará centrada en determinar si el encuentro logra traducirse en acuerdos concretos o si las diferencias presupuestarias e institucionales continuarán marcando la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.