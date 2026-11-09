¿Debe plata a la Caja? Este miércoles vence el plazo para eliminar multas e intereses: así puede solicitar

Miles de trabajadores independientes que mantienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están ante los últimos días para aprovechar un beneficio que les permitiría reducir considerablemente sus obligaciones pendientes.

El plazo para solicitar la condonación de multas, intereses, recargos y determinados cobros por servicios médicos vence este miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m.

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La medida también está disponible para patronos que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Sin embargo, existe un aspecto fundamental que los interesados deben conocer: la condonación no significa que la Caja eliminará toda la deuda.

En 3 puntos Miles de trabajadores independientes que mantienen deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están ante los últimos días para aprovechar un beneficio que les permitiría reducir considerablemente sus obligaciones pendientes. El plazo para solicitar la condonación de multas, intereses, recargos y determinados cobros por servicios médicos vence este miércoles 11 de noviembre de 2026. La fecha clave es este miércoles 11 de noviembre: después de ese día, las personas que no hayan presentado su solicitud de condonación perderán la oportunidad de acogerse al beneficio bajo el plazo actualmente establecido.

El beneficio permite eliminar determinados cargos adicionales acumulados, pero las cuotas principales pendientes deberán cancelarse o incluirse en un convenio de pago, según corresponda.

Incluso las personas que todavía no están inscritas como trabajadores independientes podrían gestionar su inscripción y solicitar el beneficio, siempre que cumplan las condiciones legales y presenten la documentación dentro del plazo.

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¿Cómo solicitar la condonación sin salir de casa?

La CCSS habilitó un procedimiento para que los interesados puedan presentar su solicitud mediante correo electrónico.

Para realizarlo, deben seguir estos pasos:

1. Consultar el estado de su deuda con la CCSS y verificar los montos pendientes.

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2. Ingresar al sitio web oficial de la institución y buscar el apartado de condonación de deudas.

3. Descargar el formulario correspondiente, según se pretenda cancelar el saldo restante mediante un solo pago o un convenio.

4. Completar la documentación solicitada.

5. Enviar los formularios al correo cobros\@ccss.sa.cr antes del vencimiento del plazo.

Para este trámite no se requiere firma digital ni acudir presencialmente a las oficinas de la institución.

¿Qué sucede si la deuda tiene varios años?

Otro aspecto importante es que algunas obligaciones antiguas podrían estar sujetas a prescripción, un procedimiento legal diferente de la condonación.

La legislación contempla un plazo de cuatro años para determinadas obligaciones de trabajadores independientes, aunque su aplicación depende de las condiciones de cada caso y de posibles interrupciones de ese plazo.

El abogado especialista en tributación Raymundo Volio explicó que la prescripción constituye un derecho que los trabajadores pueden solicitar cuando se cumplen los requisitos legales.

No obstante, existe una controversia jurídica sobre su aplicación a personas que no estaban inscritas ante la CCSS, cuyo período transitorio venció el 8 de mayo de 2025.

Por eso, tener una deuda de más de cuatro años no significa que automáticamente haya prescrito. Cada situación debe analizarse individualmente.

Aunque el 11 de noviembre termina la oportunidad de presentar nuevas solicitudes de condonación, los trabajadores independientes podrán continuar gestionando solicitudes de prescripción después de esa fecha.

Esto significa que quienes no logren acogerse al beneficio todavía podrían tener alternativas legales para revisar determinadas obligaciones antiguas.

La recomendación es consultar cuanto antes el estado de cuenta, identificar cuáles montos corresponden a cuotas y cuáles a intereses o multas, y verificar si procede la condonación, la prescripción o ambas gestiones.

La fecha clave es este miércoles 11 de noviembre: después de ese día, las personas que no hayan presentado su solicitud de condonación perderán la oportunidad de acogerse al beneficio bajo el plazo actualmente establecido.