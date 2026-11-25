Durante décadas, ser madre o estar casada significaba renunciar automáticamente al sueño de convertirse en Miss Universo. Sin embargo, la noche de este martes 24 de noviembre, la puertorriqueña Jennifer Barreto cambió para siempre la historia del certamen.

Con apenas 27 años, una hija de siete años y un matrimonio, la representante de Puerto Rico se convierte en la primera mujer en conquistar la corona universal bajo esas condiciones.

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Barreto, quien es psicóloga y trabajadora social, se impuso ante otras 115 candidatas durante la edición número 75 del concurso, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

En 3 puntos Durante décadas, ser madre o estar casada significaba renunciar automáticamente al sueño de convertirse en Miss Universo. Con apenas 27 años, una hija de siete años y un matrimonio, la representante de Puerto Rico se convierte en la primera mujer en conquistar la corona universal bajo esas condiciones. Ahora, la pequeña Penélope podrá presumir que su mamá es Miss Universo.

La nueva reina está casada con el sargento Yan Carlos Barreto, con quien tiene una hija llamada Penélope.

Su triunfo representa un acontecimiento histórico para un concurso que durante décadas impidió la participación de mujeres casadas, embarazadas o que ya fueran madres.

Fue a partir de 2023 cuando Miss Universo modificó sus reglas y abrió las puertas a mujeres que anteriormente quedaban excluidas por su maternidad o estado civil.

Tres años después de la entrada en vigor de esa modificación, Barreto consigue lo que ninguna otra madre había logrado en la historia del certamen.

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Otro detalle que llama la atención es que la puertorriqueña comenzó su trayectoria en los concursos de belleza este mismo año, cuando decidió competir por la corona nacional representando a San Sebastián.

En junio pasado consiguió el título de Miss Universo Puerto Rico y cinco meses después alcanzó la máxima distinción internacional.

Con su victoria, Puerto Rico suma seis coronas universales y pone fin a una espera de 20 años desde el triunfo de Zuleyka Rivera en 2006.

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Más allá de la corona, Barreto protagoniza un cambio generacional en los concursos de belleza y derriba una barrera que durante décadas limitó las aspiraciones de miles de mujeres.

Ahora, la pequeña Penélope podrá presumir que su mamá es Miss Universo.

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