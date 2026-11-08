Noche trágica: cuatro personas murieron en menos de cuatro horas, entre ellas un menor de 16 años

La noche de este sábado 7 de noviembre estuvo marcada por la tragedia en Costa Rica. En un lapso de apenas tres horas y 34 minutos, cuatro personas perdieron la vida en diferentes incidentes atendidos por la Cruz Roja Costarricense.

Entre las víctimas figura un adolescente de apenas 16 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala en Matina, Limón.

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De acuerdo con el reporte oficial de emergencias, los hechos ocurrieron entre las 6:35 p. m. y las 10:09 p. m., en las provincias de San José, Puntarenas y Limón.

Las primeras dos muertes ocurrieron con apenas tres minutos de diferencia.

En 3 puntos La noche de este sábado 7 de noviembre estuvo marcada por la tragedia en Costa Rica. Entre las víctimas figura un adolescente de apenas 16 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala en Matina, Limón. Las circunstancias de los incidentes mortales deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

A las 6:35 p. m., los cuerpos de emergencia recibieron una alerta por una violenta colisión entre un vehículo tipo pick-up y una motocicleta en Cajón de Pérez Zeledón, San José.

Cuando los cruzrojistas llegaron al lugar, encontraron al motociclista sin signos vitales. Pese a la movilización de los equipos de emergencia, ya no había nada que hacer por la víctima.

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Apenas tres minutos después, a las 6:38 p. m., se reportó otra tragedia, esta vez en Quepos, Puntarenas.

En ese sitio, un vehículo tipo pick-up colisionó contra una bicicleta. El impacto fue mortal para la persona que viajaba en esta última, quien también fue declarada sin signos vitales en el lugar.

La tercera víctima mortal de la noche fue un menor de 16 años, quien recibió múltiples heridas provocadas por arma de fuego en Batán de Matina, Limón.

La emergencia fue reportada a las 9:41 p. m. Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja se desplazó hasta el sitio, pero los socorristas confirmaron que el adolescente ya no presentaba signos vitales.

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Por el momento, el reporte no precisa las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni la identidad de la víctima.

Hombre murió prensado entre los restos de un vehículo

La cuarta muerte se registró a las 10:09 p. m. en Buenos Aires de Puntarenas, donde un camión y un vehículo liviano protagonizaron una colisión.

Producto del fuerte impacto, un hombre quedó prensado entre las estructuras del vehículo.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia determinaron que el paciente se encontraba sin signos vitales.

Estos cuatro fallecimientos forman parte de los diez incidentes de mayor relevancia reportados por la Cruz Roja Costarricense entre las 6:00 p. m. del sábado y las 5:00 a. m. de este domingo 8 de noviembre.

Durante ese periodo también se atendieron otras emergencias graves, entre ellas accidentes de motocicleta, colisiones entre vehículos y caídas desde diferentes alturas.

El balance de las autoridades de socorro confirma cuatro personas fallecidas en el lugar de los hechos, mientras que otros seis pacientes fueron trasladados en condición crítica y uno en condición urgente.

Las circunstancias de los incidentes mortales deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.