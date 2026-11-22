La noche del sábado 21 de noviembre y las primeras horas del domingo 22 estuvieron marcadas por varios hechos violentos en distintas comunidades del país. La Cruz Roja Costarricense atendió dos tiroteos y dos casos de personas heridas con arma blanca, incidentes que dejaron cuatro fallecidos y varios pacientes trasladados de urgencia a centros médicos.

Uno de los hechos más graves ocurrió a las 22:26 en Laurel de Corredores, Puntarenas. Los cruzrojistas atendieron a cuatro personas heridas por arma de fuego. Dos de ellas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio, mientras que los otros dos pacientes, ambos menores de edad, fueron trasladados en condición crítica y urgente al Hospital de Ciudad Neily.

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Horas antes, a las 21:23, se reportó otro tiroteo en Sámara de Nicoya, Guanacaste. En ese lugar, tres hombres adultos resultaron heridos por disparos. Uno murió en la escena, mientras que los otros dos fueron llevados al Hospital La Anexión: uno en condición crítica y el otro en condición urgente.

En 3 puntos La noche del sábado 21 de noviembre y las primeras horas del domingo 22 estuvieron marcadas por varios hechos violentos en distintas comunidades del país. Uno de los hechos más graves ocurrió a las 22:26 en Laurel de Corredores, Puntarenas. El reporte corresponde al periodo comprendido entre las 6 p. m. del sábado 21 y las 5 a. m. del domingo 22 de noviembre de 2026.

La violencia también dejó víctimas en dos incidentes con arma blanca registrados en San José.

A la 1:38 a. m., en Concepción de Alajuelita, la Cruz Roja atendió a un hombre adulto que presentaba heridas en el abdomen. El paciente fue declarado sin signos vitales en el lugar.

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Cuatro minutos después, a la 1:42 a. m., otro hombre fue atendido en el distrito Carmen, en San José. La víctima tenía heridas con arma blanca en la zona de la parrilla costal y fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Los hechos violentos formaron parte de una jornada de emergencias que se extendió desde las 6 p. m. del sábado hasta las 5 a. m. del domingo. Durante ese periodo, la institución registró 10 incidentes y atendió a 20 personas.

En total, 15 pacientes fueron trasladados a centros médicos. De ellos, 11 ingresaron en condición crítica, dos en condición urgente y uno en condición estable, según el balance divulgado por la institución. Además, cuatro personas fueron declaradas sin signos vitales.

La mayoría de los incidentes correspondió a accidentes de tránsito: se contabilizaron cinco colisiones o vuelcos. También se reportaron dos emergencias por quemaduras y lesiones relacionadas con armas de fuego y armas blancas.

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Entre los accidentes de tránsito destacó una colisión ocurrida a la 1:59 a. m. en la ruta 1, en La Uruca, donde un vehículo chocó contra un poste de alumbrado público. Cinco personas requirieron atención; tres fueron trasladadas en condición crítica al Hospital México, una al Hospital San Juan de Dios y otra, en condición estable, al Hospital del Trauma.

La Cruz Roja también atendió a un hombre que sufrió múltiples traumas tras el vuelco de un vehículo en Coyolar de Orotina, a las 4:09 a. m. Fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria.

El reporte corresponde al periodo comprendido entre las 6 p. m. del sábado 21 y las 5 a. m. del domingo 22 de noviembre de 2026.