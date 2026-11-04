Clientes atacan a repartidor de comida, le roban la moto y lo envían al hospital

Un repartidor de apellido Benavides fue trasladado al Hospital de Heredia luego de que varios sujetos presuntamente lo atacaran cuando llegó a entregar un pedido en Guararí, Heredia.

Los agentes recibieron el reporte cerca de las 10 p. m. del martes 3 de noviembre. Según la versión preliminar, Benavides trabajaba como repartidor para una aplicación y llegó al sector en su motocicleta.

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En 3 puntos Un repartidor de apellido Benavides fue trasladado al Hospital de Heredia luego de que varios sujetos presuntamente lo atacaran cuando llegó a entregar un pedido en Guararí, Heredia. Los agentes recibieron el reporte cerca de las 10 p. m. del martes 3 de noviembre. Tras la agresión, los sujetos se habrían llevado la motocicleta y varias pertenencias del repartidor.

Varios sujetos lo habrían abordado y comenzado a discutir con él. En medio del altercado, presuntamente lo golpearon con objetos contundentes y le provocaron heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Tras la agresión, los sujetos se habrían llevado la motocicleta y varias pertenencias del repartidor. Los agentes mantienen el caso bajo investigación.

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