No duelen, pero pueden dañar el corazón: así se controlan el colesterol y los triglicéridos altos

El colesterol y los triglicéridos son sustancias grasas que el organismo necesita para funcionar. El problema aparece cuando sus niveles en la sangre se elevan y comienzan a representar un riesgo para la salud.

Generalmente no provocan dolor, mareos ni otras señales claras. Por eso, muchas personas descubren la alteración durante un examen de rutina o después de presentar alguna complicación cardiovascular.

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Aunque suelen mencionarse juntos, no son lo mismo y tampoco aumentan por idénticas razones.

El colesterol participa en la producción de hormonas, vitamina D y otras sustancias necesarias para el cuerpo. Una parte es producida por el hígado y otra está relacionada con la alimentación.

En 3 puntos El colesterol y los triglicéridos son sustancias grasas que el organismo necesita para funcionar. Generalmente no provocan dolor, mareos ni otras señales claras. Controlar el colesterol y los triglicéridos no consiste solamente en perseguir un número.

El llamado colesterol LDL transporta colesterol hacia los tejidos. Cuando permanece elevado, puede acumularse en las paredes de las arterias y contribuir a la formación de placas que dificultan la circulación de la sangre. Por esta razón se conoce popularmente como colesterol “malo”.

El HDL, conocido como colesterol “bueno”, ayuda a transportar parte del colesterol hacia el hígado para que sea eliminado.

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Como referencia general, se considera deseable que el colesterol total se encuentre por debajo de 200 miligramos por decilitro y el LDL por debajo de 100. Sin embargo, la meta puede ser mucho menor para quienes padecen diabetes, enfermedad renal o cardiovascular, o ya sufrieron un infarto o un accidente cerebrovascular.

Los triglicéridos son el tipo de grasa más común en el organismo y funcionan como una reserva de energía.

Cuando una persona consume más calorías de las que necesita, especialmente mediante azúcar, harinas refinadas, bebidas azucaradas o alcohol, el cuerpo puede transformar ese excedente en triglicéridos y almacenarlo como grasa.

En adultos, los resultados suelen clasificarse de la siguiente manera:

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Los triglicéridos elevados aumentan el riesgo cardiovascular, especialmente cuando se presentan junto con colesterol LDL alto, HDL bajo, obesidad, hipertensión o diabetes.

Cuando alcanzan niveles muy altos también pueden provocar pancreatitis aguda, una inflamación potencialmente grave del páncreas.

Entre las causas más frecuentes se encuentran una alimentación rica en grasas saturadas, azúcar y productos ultraprocesados, el exceso de peso, la falta de actividad física, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

También pueden influir la genética, la edad, la diabetes mal controlada, problemas de tiroides, enfermedades renales o hepáticas y determinados medicamentos.

Por eso, un resultado alterado no siempre significa únicamente que la persona “come mucha grasa”. El médico debe analizar el perfil completo y valorar si existe alguna enfermedad detrás del aumento.

La única manera confiable de conocer los niveles es mediante un perfil lipídico. Este análisis de sangre mide habitualmente el colesterol total, LDL, HDL y los triglicéridos.

El profesional de salud determinará si la prueba debe realizarse en ayunas, ya que esto puede depender del tipo de análisis, los antecedentes y los valores obtenidos anteriormente.

Un único resultado tampoco debe interpretarse de manera aislada. La edad, la presión arterial, el peso, la diabetes, el tabaquismo y los antecedentes familiares ayudan a determinar el riesgo real de sufrir una enfermedad cardiovascular.

La alimentación es uno de los pilares del tratamiento. Se recomienda reducir las carnes con mucha grasa, embutidos, frituras, mantequilla, crema, repostería y productos que contienen grasas saturadas o trans.

En su lugar, conviene aumentar el consumo de vegetales, frutas enteras, legumbres, avena, cereales integrales, pescado, frutos secos y grasas insaturadas, como las presentes en el aguacate y el aceite de oliva.

Para disminuir los triglicéridos es particularmente importante limitar el azúcar, los refrescos, los jugos endulzados, el exceso de pan blanco y otros carbohidratos refinados. El alcohol también puede elevarlos considerablemente y, ante resultados muy altos, el médico podría recomendar eliminarlo por completo.

La actividad física regular ayuda a reducir el LDL y los triglicéridos, mientras puede favorecer el aumento del HDL. Como meta general, se aconsejan al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, distribuidos durante varios días.

Bajar entre un 3% y un 5% del peso corporal ya puede producir mejoras en el colesterol de personas con sobrepeso u obesidad. Dejar de fumar, dormir adecuadamente y controlar el estrés también favorecen la salud cardiovascular.

Los cambios en el estilo de vida pueden ser suficientes en algunos casos, pero otras personas necesitan medicamentos debido a sus niveles, antecedentes o riesgo cardiovascular.

Las estatinas son los fármacos más utilizados para reducir el colesterol LDL y disminuir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Para triglicéridos muy altos también pueden recetarse fibratos u otros tratamientos específicos.

Los suplementos comerciales de omega-3 no deben utilizarse como sustitutos de un medicamento recetado. Su concentración y formulación pueden ser diferentes de las presentaciones empleadas para tratar los triglicéridos elevados.

Tampoco se recomienda suspender una estatina o modificar su dosis porque un examen posterior salga bien. La mejoría puede deberse precisamente al efecto del tratamiento.

Controlar el colesterol y los triglicéridos no consiste solamente en perseguir un número. El objetivo es proteger las arterias, el corazón, el cerebro y el páncreas antes de que aparezca una complicación que pudo haberse prevenido.