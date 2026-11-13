Cinco mitos de la diabetes que pueden retrasar su diagnóstico y tratamiento

Las creencias erróneas sobre la diabetes persisten en la población y representan un riesgo para la salud, debido a que dificultan la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la enfermedad, advirtieron especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con el doctor José Miguel Pérez Rojas, endocrinólogo del hospital San Rafael, la diabetes puede avanzar como una amenaza silenciosa impulsada, entre otros factores, por la falta de un diagnóstico oportuno y algunos mitos que pueden afectar el bienestar y el cuidado de quienes viven con la enfermedad.

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Según datos de la Encuesta Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular de la CCSS 2024, el 14.8% de la población mayor de 19 años reportó tener diabetes diagnosticada.

La proporción aumenta conforme avanza la edad: 4,1% entre los 20 y 39 años, 19,6% entre los 40 y 64 años y 34,4% en las personas de 65 años y más.

En 3 puntos Las creencias erróneas sobre la diabetes persisten en la población y representan un riesgo para la salud, debido a que dificultan la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la enfermedad. De acuerdo con el doctor José Miguel Pérez Rojas, endocrinólogo del hospital San Rafael, la diabetes puede avanzar como una amenaza silenciosa impulsada, entre otros factores. Para el doctor Pérez, la educación sobre la diabetes es determinante no sólo para quienes viven con esta enfermedad, también para informar y concientizar sobre la prevención a personas en riesgo, sus familiares y población en general.

Para el especialista, estas cifras refuerzan la importancia de que las personas no esperen a presentar molestias para consultar en los servicios de salud y aprovechen los controles periódicos para conocer su estado de salud.

Asimismo, aclaró cinco mitos frecuentes que algunas personas creen sobre esta enfermedad:

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1.“Solo las personas con antecedentes familiares pueden desarrollar diabetes”

Tener familiares con diabetes aumenta el riesgo, pero no es el único factor. Una persona sin antecedentes familiares también puede desarrollar diabetes.

El riesgo puede aumentar por una combinación de factores como sobrepeso u obesidad, poca actividad física, mala alimentación, edad, presión arterial elevada, alteraciones del colesterol (grasas en sangre), antecedentes de diabetes gestacional y condiciones sociales o ambientales que dificultan mantener estilos de vida saludables.

2. “La diabetes aparece únicamente por comer alimentos dulces”

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La diabetes no es consecuencia de comer un solo alimento ni de una única decisión. Esta enfermedad es una condición compleja en la que intervienen factores genéticos, metabólicos, ambientales y relacionados con el estilo de vida.

El consumo frecuente de bebidas azucaradas y productos altamente procesados puede contribuir al aumento de peso y elevar el riesgo, pero no es correcto afirmar que una persona tenga diabetes solamente porque comió dulces.

3. “Las personas con diabetes no pueden consumir carbohidratos y necesitan alimentos especiales”

Los carbohidratos forman parte de una alimentación equilibrada y son una fuente importante de energía. Lo importante es elegirlos de forma adecuada, controlar las porciones y distribuirlos durante el día, según las necesidades de cada persona.

Las personas con diabetes tampoco necesitan comprar productos especiales. Una alimentación saludable, variada y accesible puede beneficiar a toda la familia. Los productos anunciados como “sin azúcar” o “para personas con diabetes” no necesariamente están libres de carbohidratos ni son específicamente más saludables.

La alimentación debe adaptarse a la condición de salud, los gustos, la cultura, los recursos disponibles y el tratamiento de cada persona.

4. “La diabetes solo afecta a personas adultas mayores”

Aunque el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad, la enfermedad puede presentarse en personas adultas jóvenes, adolescentes e incluso en niños.

La diabetes tipo 1 también puede aparecer a cualquier edad y requiere tratamiento con insulina. Por eso, la edad no debe ser una razón para ignorar síntomas, factores de riesgo o resultados alterados.

5. “Empezar a utilizar insulina significa que la persona fracasó o que la enfermedad llegó a su etapa final”

La insulina es un tratamiento que ayuda a controlar la glucosa y a proteger el organismo. Las personas con diabetes tipo 1 la necesitan para vivir, mientras que algunas personas con diabetes tipo 2 pueden requerirla en diferentes momentos de su tratamiento.

Utilizar insulina no significa que la persona hizo algo mal o que se volverá adicta. Cuando está indicada por el médico puede ayudar a prevenir complicaciones de salud y a mejorar la calidad de vida.

La decisión de iniciar, modificar o suspender el tratamiento corresponde al personal médico tratante. Nunca debe cambiarse la dosis por cuenta propia.

Para el doctor Pérez, aclarar estas creencias y educar a la población son parte del cuidado de la diabetes.

“Los mitos generan temor y hacen que algunas personas retrasen los controles, restrinjan innecesariamente su alimentación o rechacen un tratamiento que podría ayudarles. La diabetes no debe abordarse desde la culpa. Necesitamos información clara, decisiones compartidas y un plan que se adapte a la realidad de cada persona”, afirmó.

Asimismo, el tratamiento más adecuado no es necesariamente el más sencillo o el más complejo, sino, el que permite alcanzar un control seguro y sostenible.

“Si una persona necesita insulina o un ajuste en sus medicamentos, eso no significa un fracaso. Quiere decir que su condición requiere una respuesta diferente, por lo que, actuar oportunamente permite proteger los riñones, la visión, el corazón, la circulación y la salud de los pies”, enfatizó el especialista.

Cualquier persona puede desarrollar diabetes, según el funcionario, pero es especialmente importante consultar con el personal de salud cuando existen uno o varios factores de riesgo, entre ellos, antecedentes familiares o durante el embarazo, sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo, alteraciones del colesterol o los triglicéridos, prediabetes, entre otros.

Según el especialista, la presencia de estos factores no significa que la persona necesariamente llegará a padecerla, pero refuerza la importancia de mantener los controles periódicos, debido a que la enfermedad puede avanzar durante años sin producir molestias evidentes y la persona puede sentirse bien mientras la glucosa elevada va afectando diferentes órganos de manera progresiva.

“El objetivo de los controles es conocer si el tratamiento está funcionando y valorar otros elementos relacionados con la salud. La frecuencia de las consultas y los estudios deben definirse según la edad, el tratamiento, los resultados y el nivel de riesgo de cada persona”, aseguró.

ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES

• Asista a los controles médicos, aunque se sienta bien.

• Realícese los estudios indicados por el personal de salud.

• Tome los medicamentos en las dosis y horarios establecidos.

• No suspenda ni modifique el tratamiento por recomendación de personas no profesionales.

• Mantenga una alimentación variada, natural y balanceada que se ajuste a su necesidad individual.

• Prefiera agua y reduzca el consumo de bebidas azucaradas.

• Realice actividad física de manera regular y progresiva.

• Revise regularmente sus pies y comunique al personal de salud cualquier herida, cambio de color, inflamación o pérdida de sensibilidad.

• Solicite orientación cuando existan dudas sobre alimentos, medicamentos o resultados.

Como parte de los esfuerzos institucionales para mejorar el control de la diabetes, la CCSS desarrolla diversas acciones dirigidas a aumentar la cobertura y mejorar el seguimiento de las personas con este padecimiento, por medio de la implementación de la Estrategia de Optimización del Primer Nivel de Atención, entre ellas:

• Actualización del personal médico en el abordaje integral de la diabetes.

• Seguimiento compartido de enfermedades crónicas entre medicina general y enfermería, según la condición y el riesgo.

• Revisión oportuna de los tratamientos cuando los resultados permanecen fuera de las metas.

• Mayor participación de nutrición, salud mental y otras disciplinas.

• Ampliación de las alternativas terapéuticas disponibles en el primer nivel de atención.

• Teleinterconsulta para que el personal médico pueda recibir orientación especializada y continuar el seguimiento desde el área de salud.

• Monitoreo de la cobertura, el control clínico y la prevención de hospitalizaciones relacionadas con la diabetes.

Para el doctor Pérez, la educación sobre la diabetes es determinante no sólo para quienes viven con esta enfermedad, también para informar y concientizar sobre la prevención a personas en riesgo, sus familiares y población en general.