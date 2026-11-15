¡Navidad y diversión en el agua! Morén abre cursos de natación para niños en Cartago y Curridabat

Las vacaciones escolares están cada vez más cerca y muchos padres de familia comienzan a buscar actividades para que sus hijos aprovechen el tiempo libre.

Ante esta temporada, el Centro de Acondicionamiento Físico Morén anunció su curso navideño de natación para niños, que se desarrollará durante diciembre en sus sedes de Cartago y Curridabat.

Publicidad

En 3 puntos Las vacaciones escolares están cada vez más cerca y muchos padres de familia comienzan a buscar actividades para que sus hijos aprovechen el tiempo libre. Ante esta temporada, el Centro de Acondicionamiento Físico Morén anunció su curso navideño de natación para niños, que se desarrollará durante diciembre en sus sedes de Cartago y Curridabat. La actividad representa una opción para quienes buscan que sus hijos se mantengan activos y aprovechen las vacaciones de diciembre para desarrollar nuevas habilidades.

La iniciativa busca combinar el aprendizaje de la natación con actividades recreativas, de manera que los menores puedan disfrutar de una experiencia divertida mientras desarrollan sus habilidades en el agua.

Bajo el concepto de aprender jugando, Morén invita a las familias interesadas a reservar sus espacios para esta temporada de vacaciones.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

- Cartago: Cerrillos, camino a Dulce Nombre, 600 metros al este del Plantel Municipal.

- Curridabat: Granadilla, 75 metros al norte de la gasolinera Delta de Monterán, junto al Colegio Técnico Profesional de Granadilla.

Las familias interesadas pueden comunicarse directamente mediante WhatsApp con la sede de su preferencia:

Por estos mismos medios se pueden solicitar detalles sobre horarios, edades admitidas, fechas específicas y tarifas, información que no fue precisada en el anuncio recibido.

La actividad representa una opción para quienes buscan que sus hijos se mantengan activos y aprovechen las vacaciones de diciembre para desarrollar nuevas habilidades.