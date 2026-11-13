¡Graves señalamientos! Fiscal general recibe e investiga denuncias de privados de libertad en el CACCO

Una visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, llevó al fiscal general, Carlo Díaz, a advertir sobre posibles abusos de autoridad, actos de tortura y violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad.

Díaz acudió este viernes al centro penitenciario acompañado por jueces de ejecución de la pena y representantes de la Defensoría de los Habitantes. Durante el recorrido, según explicó posteriormente, varios reclusos le expusieron una serie de situaciones relacionadas con las condiciones de permanencia en el establecimiento.

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Entre las principales denuncias figura la supuesta eliminación de oportunidades educativas y laborales, así como las restricciones para mantener contacto con el exterior.

El fiscal general detalló que los privados de libertad aseguraron que únicamente pueden realizar llamadas durante 10 minutos por semana, distribuidos entre tres números telefónicos previamente autorizados. También señalaron que las líneas asignadas no funcionan adecuadamente.

En 3 puntos Una visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, llevó al fiscal general, Carlo Díaz, a advertir sobre posibles abusos de autoridad. Díaz acudió este viernes al centro penitenciario acompañado por jueces de ejecución de la pena y representantes de la Defensoría de los Habitantes. Las denuncias expuestas por los internos y recogidas por las autoridades deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes.

Otra de las quejas está relacionada con las comunicaciones escritas que los internos llaman “cables”, mediante las cuales pueden enviar mensajes en papel y lápiz a personas de la comunidad exterior. Según los testimonios recibidos por Díaz, ese mecanismo tampoco estaría funcionando.

Señalamientos contra policías penitenciarios

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Los reclusos también habrían denunciado agresiones por parte de un grupo de oficiales de la Policía Penitenciaria. Entre los hechos mencionados figuran supuestos maltratos durante los procedimientos de corte de cabello.

Díaz agregó que algunos internos consideran que las condiciones del CACCO no corresponden a su situación jurídica, pues habría personas próximas a cumplir sus condenas y salir de prisión que permanecen en ese centro.

A las denuncias se suman preocupaciones por la atención médica. Según el fiscal, los privados de libertad manifestaron que tienen necesidades de salud sin resolver y que todavía no se les ha asignado el médico encargado de atender a la población del establecimiento, que asciende a 1.020 personas.

El jerarca aseguró que las situaciones expuestas serán investigadas, independientemente de quiénes puedan estar involucrados.

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“Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola, como el que utiliza mal los recursos públicos, como el que da adjudicaciones de licitaciones a dedo o como la persona que tortura o abusa de autoridad en contra de privados de libertad”.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, confirmó mediante un comunicado que la institución dará seguimiento a los señalamientos y abrirá una investigación para determinar lo ocurrido.

La visita se desarrolló durante la mañana de este viernes y contó con la participación de representantes de distintas instancias judiciales y de protección de derechos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confirmó la actividad mediante una publicación en su perfil de Facebook. En el mensaje planteó cuestionamientos sobre la visita y sugirió que podría responder a una persecución o a un espectáculo político.

La publicación generó críticas de usuarios en los comentarios.

Las denuncias expuestas por los internos y recogidas por las autoridades deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la información divulgada no establece responsabilidades individuales por los presuntos abusos.