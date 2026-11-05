El sol salió este jueves y los reos de la cárcel de Limón encontraron una atroz escena que causó terror
El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.
Un privado de libertad, de apellido James y de 39 años, falleció la mañana de este jueves 5 de noviembre en el Centro de Atención Institucional (CAI) Marcus Garvey, en Limón.
El Ministerio de Justicia y Paz informó que el hombre fue encontrado colgando de una cuerda hechiza dentro del centro penitenciario, situación que activó de inmediato los protocolos de seguridad.
Ante lo ocurrido, se solicitó la intervención de la Cruz Roja Costarricense para atender al privado de libertad. Sin embargo, cuando los socorristas lo valoraron, fue declarado sin signos vitales.
Tras confirmarse el fallecimiento, el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.
De momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre lo sucedido ni han confirmado oficialmente la causa del fallecimiento.
El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.