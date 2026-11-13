Debi Nova brilló en los Latin Grammy 2026: la costarricense tuvo un papel especial durante la gala

Aunque no consiguió llevarse el gramófono dorado, la cantante nacional destacó en el escenario de Las Vegas al presentar las actuaciones de tres reconocidas artistas internacionales.

La cantante costarricense Debi Nova tuvo una participación especial en la edición número 27 de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, donde compartió escenario con grandes figuras de la música latina.

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Aunque la artista no logró conquistar el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, categoría en la que estaba nominada por su producción Todo Puede Convertirse en Canción, su presencia durante la ceremonia principal no pasó desapercibida.

En 3 puntos Aunque no consiguió llevarse el gramófono dorado, la cantante nacional destacó en el escenario de Las Vegas al presentar las actuaciones de tres reconocidas artistas internacionales. La cantante costarricense Debi Nova tuvo una participación especial en la edición número 27 de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. En el caso de Debi Nova, su intervención como presentadora le permitió asumir un papel destacado dentro de la gala y reafirmar su presencia en escenarios internacionales, más allá de su faceta como cantante y compositora.

Nova fue una de las encargadas de presentar las actuaciones musicales de Mon Laferte, Silvana Estrada y Kany García, tres reconocidas cantautoras que formaron parte del espectáculo de la noche.

Según informó CR Hoy, la costarricense apareció inicialmente en el escenario para introducir la presentación de Mon Laferte, destacando la personalidad artística y la capacidad interpretativa de la cantante chilena.

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Posteriormente, las cámaras enfocaron a Debi Nova mientras conversaba con la presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez, antes de dar paso a la actuación de Silvana Estrada.

Uno de los momentos más emotivos de su participación llegó cuando presentó a Kany García, a quien describió como una amiga cercana y agradeció públicamente el apoyo que le ha brindado a lo largo de los años.

Debi Nova llegó a esta edición de los Latin Grammy con la sexta nominación de su carrera, esta vez gracias a su álbum Todo Puede Convertirse en Canción.

Sin embargo, el galardón a Mejor Álbum Pop Contemporáneo quedó en manos del cantante español Alejandro Sanz por su producción ¿Y Ahora Qué +?.

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La ceremonia también contó con representación costarricense gracias a Kendall Peña, quien competía en la categoría de Mejor Nuevo Artista. El reconocimiento finalmente fue otorgado a la colombiana Aria Vega.

A pesar de que ninguno de los dos artistas nacionales consiguió llevarse un gramófono, su participación en una de las ceremonias más importantes de la industria musical latina representa una nueva oportunidad de proyección internacional para el talento costarricense.

En el caso de Debi Nova, su intervención como presentadora le permitió asumir un papel destacado dentro de la gala y reafirmar su presencia en escenarios internacionales, más allá de su faceta como cantante y compositora.