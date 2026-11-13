De las celdas a las aulas: privados de libertad aprenden nuevos oficios para buscar oportunidades laborales

Cinco privados de libertad del centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en Pococí, Limón, dieron un paso hacia su preparación laboral tras concluir un curso de carpintería impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Durante aproximadamente cuatro meses, los participantes recibieron formación teórica y práctica en la elaboración de productos de madera, como mesas de noche, botiquines, mesas de centro, tablas de picar, gaveteros y cajas de herramientas.

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En 3 puntos Cinco privados de libertad del centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en Pococí, Limón, dieron un paso hacia su preparación laboral tras concluir un curso de carpintería impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Durante aproximadamente cuatro meses, los participantes recibieron formación teórica y práctica en la elaboración de productos de madera, como mesas de noche, botiquines, mesas de centro, tablas de picar, gaveteros y cajas de herramientas. El Ministerio de Justicia destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fomentar la capacitación dentro de las cárceles y ofrecer alternativas que contribuyan a la reinserción de la población penitenciaria.

La capacitación, denominada Gabinetes, Derivados y Acabados, busca proporcionar conocimientos que puedan convertirse en herramientas de trabajo y facilitar la reinserción social de los privados de libertad.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz este viernes 13 de noviembre, este es el tercer grupo de internos que finaliza el programa, desarrollado mediante una alianza con el INA.

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La iniciativa forma parte del denominado Plan Cero Ocio, una estrategia que pretende aprovechar el tiempo de permanencia en prisión mediante actividades educativas, capacitación técnica y aprendizaje de oficios.

Con este programa, las autoridades buscan que las personas privadas de libertad desarrollen habilidades productivas que les permitan contar con mayores oportunidades laborales cuando recuperen su libertad.

La graduación contó con representantes de la administración penitenciaria, personal de Orientación, autoridades policiales del centro y funcionarios del INA.

El Ministerio de Justicia destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fomentar la capacitación dentro de las cárceles y ofrecer alternativas que contribuyan a la reinserción de la población penitenciaria.