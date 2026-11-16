La resolución judicial no fue la que esperaba, pero Majo Ulate sostiene que haber llevado su conflicto con Diego Bravo ante los tribunales tuvo un significado que va más allá de ganar o perder una demanda.

La creadora de contenido se refirió al proceso por difamación en una entrevista en el pódcast de Karla Scott.

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Según explicó, acudir a la vía legal fue una decisión que tomó en medio de una situación que describió como agotadora y que, en ese momento, consideró necesaria para intentar detener el hostigamiento.

En 3 puntos La resolución judicial no fue la que esperaba, pero Majo Ulate sostiene que haber llevado su conflicto con Diego Bravo ante los tribunales tuvo un significado que va más allá de ganar o perder una demanda. La creadora de contenido se refirió al proceso por difamación en una entrevista en el pódcast de Karla Scott. De esta manera, Ulate repasó dos experiencias que marcaron una etapa de su vida pública: un litigio que no terminó con el resultado que buscaba y una participación televisiva que recuerda con cariño.

“Nosotros hicimos eso como una medida de desesperación. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona me deje de acosar? Esa fue la única vía que encontramos”, manifestó.

Ulate reconoció que el resultado del juicio no la favoreció. Sin embargo, aseguró que la experiencia le permitió exponer públicamente su versión y poner sobre la mesa una discusión sobre las consecuencias de lo que se publica en redes sociales.

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La influencer también señaló el desgaste que representó sostener el proceso durante aproximadamente cuatro años, tanto por el tiempo invertido como por el costo económico y emocional que implicó.

A su criterio, el caso dejó una enseñanza sobre la responsabilidad que existe al generar contenido en plataformas digitales y sobre las consecuencias que pueden tener determinadas publicaciones.

“Lastimosamente donde se me nombre tiene el triple de interacción en cualquier medio”, comentó al referirse al impacto que, según ella, han tenido las menciones sobre su persona.

Además del tema judicial, Ulate recordó su participación en la competencia televisiva Mira quién baila, una experiencia que finalmente aceptó después de rechazar invitaciones durante cuatro años.

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Contó que recibió una llamada en febrero y que decidió asumir el reto, en el que tuvo como compañero de baile a Mauricio Hoffmann. Sobre esa etapa, destacó especialmente la oportunidad de compartir la pista con él.

“Fue demasiado lindo poder bailar con él. Lo vivimos bien lindo y no creo que sea otra experiencia que se vuelva a vivir”, expresó.

Aunque guarda buenos recuerdos de su paso por el programa, también admitió que terminó con sentimientos encontrados. Entre los aspectos que le dejaron un sabor agridulce mencionó situaciones que percibió como injustas y el apoyo que, desde su perspectiva, pudo haber sido diferente.

De esta manera, Ulate repasó dos experiencias que marcaron una etapa de su vida pública: un litigio que no terminó con el resultado que buscaba y una participación televisiva que recuerda con cariño, pese a las inconformidades que también le dejó.