¡Se acabó el sueño! Una nueva pareja queda eliminada de Mira Quién Baila

La novena gala de Mira Quién Baila Costa Rica estuvo cargada de emociones, lágrimas y sorpresas, pero también dejó una nueva eliminación que acerca cada vez más a los participantes a la gran final.

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Jazmín Salas y su bailarín César Abarca quedaron fuera de la competencia luego de enfrentarse a Papi Pazz y Ariana Herrera, quienes lograron conquistar el respaldo del público y aseguraron su permanencia en el programa.

Ambas parejas llegaron sentenciadas a una noche especialmente exigente, en la que los participantes tuvieron que demostrar su talento con dos ritmos diferentes.

En 3 puntos La novena gala de Mira Quién Baila Costa Rica estuvo cargada de emociones, lágrimas y sorpresas, pero también dejó una nueva eliminación que acerca cada vez más a los participantes a la gran final. Jazmín Salas y su bailarín César Abarca quedaron fuera de la competencia luego de enfrentarse a Papi Pazz y Ariana Herrera, quienes lograron conquistar el respaldo del público y aseguraron su permanencia en el programa. Con la eliminación de Jazmín Salas y César Abarca, únicamente cinco parejas permanecen en competencia y buscarán asegurar su lugar en la recta final de Mira Quién Baila Costa Rica.

Jazmín y César defendieron su lugar con una bachata al ritmo de “Bailando bachata” y posteriormente presentaron una coreografía disco con la canción “Born to Be Alive”. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para continuar en el concurso.

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La eliminación dejó un aporte de $3.000 para la Fundación Bandera Blanca, organización que representaba Jazmín durante su participación.

La gala también estuvo marcada por la inesperada salida del bailarín Javier Acuña, quien sufrió una lesión en su hombro derecho durante los ensayos mientras realizaba una alzada con Karla Quesada.

Ante esta situación, la participante tuvo que adaptarse rápidamente a un nuevo compañero: Michael Rubí, quien formó parte del elenco artístico de la cantante Gloria Trevi.

A pesar del cambio, Karla logró completar sus presentaciones con un tango y un merengue.

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Una presentación dedicada a su madre conmovió al jurado

Otro de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizaron JP Olivato y Yessenia Reyes, quienes interpretaron una coreografía contemporánea dedicada a la memoria de la madre del participante, quien falleció.

La presentación recibió comentarios muy positivos de los jueces y se convirtió en uno de los momentos más especiales de la gala.

Posteriormente, la pareja sorprendió con una colorida samba que terminó de conquistar al jurado.

Gracias a sus actuaciones, JP y Yessenia obtuvieron por segunda ocasión en la temporada el premio WUAO, que consiste en $1.000.

La novena gala también contó con la participación especial de Melania Villalta, quien regresó a la pista junto al bailarín español Iñaki Sáez.

Con la eliminación de Jazmín Salas y César Abarca, únicamente cinco parejas permanecen en competencia y buscarán asegurar su lugar en la recta final de Mira Quién Baila Costa Rica.