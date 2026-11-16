¿Estados Unidos está muy caro? Estos son los destinos donde los ticos pueden disfrutar la Navidad sin gastar una fortuna

AM VIAJERO | VACACIONES DE FIN DE AÑO 2026

Viajar a Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo podría convertirse en un lujo para muchas familias costarricenses. El precio de los boletos aéreos, el hospedaje, la alimentación y las actividades turísticas obliga a revisar cuidadosamente el presupuesto antes de hacer las maletas.

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Destinos tradicionales como Miami, Orlando y Nueva York continúan despertando interés, pero las tarifas de temporada alta pueden representar un golpe importante para el bolsillo.

Por ejemplo, una escapada a Nueva York puede superar fácilmente los $2.000 al combinar vuelos y hospedaje durante una semana, dependiendo de las fechas y el tipo de alojamiento.

En 3 puntos AM VIAJERO | VACACIONES DE FIN DE AÑO 2026 Viajar a Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo podría convertirse en un lujo para muchas familias costarricenses. La clave está en planificar y comparar. Aunque Estados Unidos sigue siendo un destino atractivo para muchos viajeros, una Navidad inolvidable también puede disfrutarse en otros países de América Latina y con un presupuesto más ajustado.

Sin embargo, viajar al extranjero en diciembre no necesariamente significa gastar miles de dólares. Existen destinos latinoamericanos que permiten disfrutar de ciudades coloniales, gastronomía, compras, playas y celebraciones navideñas con presupuestos potencialmente más accesibles.

AM Viajero presenta cinco alternativas que vale la pena comparar antes de reservar las vacaciones de fin de año.

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1. Medellín, Colombia: luces navideñas y precios atractivos

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Medellín se ha consolidado como una alternativa interesante para quienes buscan una ciudad con numerosas actividades turísticas y opciones de alojamiento para distintos presupuestos.

Uno de sus principales atractivos durante diciembre es el tradicional alumbrado navideño, que transforma diferentes sectores de la ciudad en espacios llenos de luces y figuras decorativas.

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Los visitantes también pueden recorrer la Comuna 13, conocer el centro histórico, utilizar el sistema de metrocable o visitar Guatapé y la famosa Piedra del Peñol.

La ciudad cuenta con una amplia variedad de restaurantes, hospedajes y opciones de transporte público.

Para quienes buscan una experiencia navideña diferente, Medellín merece estar entre las primeras ciudades por comparar.

2. Antigua Guatemala: una Navidad de película

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A pocas horas de Costa Rica se encuentra Guatemala, un destino que combina historia, arquitectura colonial, gastronomía y tradiciones navideñas.

Antigua Guatemala es uno de sus mayores atractivos. Sus calles empedradas, iglesias históricas y edificios coloniales crean un ambiente especial durante diciembre.

Entre las actividades destacan los recorridos por el centro histórico, las visitas a mercados artesanales y las excursiones hacia volcanes y otros sitios turísticos.

Además, los viajeros pueden aprovechar para conocer el lago de Atitlán, aunque este recorrido requiere tiempo y gastos adicionales.

Es una alternativa especialmente atractiva para parejas y familias que prefieren una Navidad cultural, con recorridos a pie y actividades que no siempre requieren entradas costosas.

3. Ciudad de Panamá: compras, turismo y cercanía

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Panamá continúa siendo una de las opciones más prácticas para los costarricenses por su cercanía y conectividad aérea.

La capital permite combinar turismo urbano, gastronomía y compras navideñas en un mismo viaje.

Entre los sitios que pueden visitarse están el Casco Antiguo, la Cinta Costera, la Calzada de Amador y el Canal de Panamá.

Para quienes desean aprovechar las vacaciones para comprar regalos, la ciudad también dispone de numerosos centros comerciales.

Otra ventaja es que existen hoteles y apartamentos de diferentes categorías, lo que facilita ajustar el presupuesto según la cantidad de viajeros.

4. Ciudad de México: cultura, gastronomía y tradición

La capital mexicana ofrece una combinación de atractivos históricos, museos, gastronomía y actividades para toda la familia.

Durante diciembre, sus espacios públicos y zonas comerciales suelen llenarse de decoraciones alusivas a la Navidad.

Los viajeros pueden conocer el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Bosque de Chapultepec y la Basílica de Guadalupe.

Además, la ciudad cuenta con una amplia oferta de restaurantes y comida callejera para diferentes presupuestos.

Una ventaja importante es su sistema de transporte público, que permite desplazarse hacia numerosos atractivos sin depender exclusivamente de taxis o vehículos alquilados.

5. Bogotá, Colombia: vacaciones con clima fresco y muchas actividades

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Para quienes prefieren un ambiente fresco durante diciembre, Bogotá puede resultar una alternativa interesante.

La capital colombiana ofrece museos, centros comerciales, barrios históricos, mercados gastronómicos y espacios culturales.

Entre sus atractivos destacan Monserrate, La Candelaria, el Museo del Oro y sus numerosos parques.

Al igual que Medellín, Bogotá ofrece hospedajes de distintas categorías, restaurantes económicos y transporte público.

Eso sí, por su altitud, las temperaturas suelen ser considerablemente más bajas que en buena parte de Costa Rica, por lo que conviene llevar ropa abrigada.

¿Cuánto podrían costar los boletos aéreos esta Navidad?

Los precios son uno de los factores decisivos. Estas son algunas referencias estimadas de boletos de ida y vuelta desde el aeropuerto Juan Santamaría para la temporada de fin de año 2026.

Estimaciones publicadas en setiembre de 2026 para viajar del 20 de diciembre al 2 de enero. No son cotizaciones actuales ni incluyen hospedaje, alimentación o actividades. Guatemala no aparece en este comparativo porque no se dispone de una estimación equivalente para esas fechas.

Las cifras evidencian que existen alternativas que vale la pena evaluar frente a los destinos estadounidenses. Sin embargo, el ahorro real dependerá del costo total del viaje y no solamente del boleto aéreo.

Consejos para gastar menos durante las vacaciones

Antes de utilizar el aguinaldo para comprar un paquete turístico, conviene tomar algunas precauciones.

- Comparar vuelos de diferentes aerolíneas y revisar si incluyen equipaje.

- Evitar, cuando sea posible, las fechas de mayor demanda entre Navidad y Año Nuevo.

- Buscar hoteles o apartamentos con cocina para reducir gastos de alimentación.

- Aprovechar el transporte público y las actividades gratuitas.

- Verificar los requisitos migratorios y sanitarios antes de comprar.

En el caso de Colombia, los costarricenses también deben prestar especial atención al requisito de vacunación contra la fiebre amarilla y al certificado correspondiente. La vacuna debe aplicarse al menos diez días antes del viaje.

La clave está en planificar y comparar. Aunque Estados Unidos sigue siendo un destino atractivo para muchos viajeros, una Navidad inolvidable también puede disfrutarse en otros países de América Latina y con un presupuesto más ajustado.