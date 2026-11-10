Balacera en el centro de Alajuela deja un hombre muerto y otro herido: carro recibió 19 disparos

La balacera ocurrida la tarde de este martes 10 de noviembre en el centro de Alajuela dejó un hombre fallecido y otra persona herida por impactos de bala, según confirmó el Hospital San Rafael.

Karen Rodríguez, directora general del centro médico, explicó que un automóvil llegó hasta la entrada del servicio de emergencias con dos personas a bordo.

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En 3 puntos La balacera ocurrida la tarde de este martes 10 de noviembre en el centro de Alajuela dejó un hombre fallecido y otra persona herida por impactos de bala, según confirmó el Hospital San Rafael. Karen Rodríguez, directora general del centro médico, explicó que un automóvil llegó hasta la entrada del servicio de emergencias con dos personas a bordo. Por el momento, no se han divulgado las identidades de las víctimas ni detalles sobre los responsables o el móvil del ataque.

Cuando el personal médico atendió a los ocupantes, uno de ellos ya había fallecido. La segunda víctima fue colocada en una camilla y trasladada a la sala de choque, donde recibió atención médica.

Rodríguez indicó que, pese a lo ocurrido, el servicio de emergencias del hospital continúa funcionando con normalidad.

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La información preliminar señala que el vehículo circulaba por calle 9, frente al Banco Popular, en el centro de Alajuela, poco después de las 4 p. m. Sus ocupantes habrían sido atacados a balazos y, posteriormente, el automóvil llegó hasta el centro hospitalario.

La magnitud del ataque quedó reflejada en el propio vehículo: las autoridades encontraron 19 impactos de bala, concentrados en las puertas del costado derecho y en la ventana de la puerta del acompañante.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen cerrado el tramo de calle 9 donde ocurrió el ataque, mientras recolectan indicios y realizan las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Debido al cierre, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas mientras se desarrolla el trabajo policial.

Por el momento, no se han divulgado las identidades de las víctimas ni detalles sobre los responsables o el móvil del ataque.