El economista Francisco Gamboa Soto fue designado como nuevo ministro de Comercio Exterior por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. El nombramiento comenzará a regir este viernes 20 de noviembre.

Gamboa asumirá el puesto mediante un recargo de funciones, por lo que continuará ejerciendo como primer vicepresidente de la República, responsabilidad que mantendrá de forma paralela a la dirección del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

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Desde la Vicepresidencia, el funcionario ha tenido a su cargo la coordinación y el seguimiento de proyectos relacionados con la agenda económica del Gobierno. Esa labor continuará ahora desde su nueva responsabilidad al frente de la cartera encargada de la política comercial del país.

En 3 puntos El economista Francisco Gamboa Soto fue designado como nuevo ministro de Comercio Exterior por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. Gamboa asumirá el puesto mediante un recargo de funciones, por lo que continuará ejerciendo como primer vicepresidente de la República. Ahora, Gamboa tendrá a su cargo el Ministerio de Comercio Exterior, mientras conserva su puesto en la Primera Vicepresidencia, de acuerdo con la decisión anunciada por la Presidencia de la República.

La designación incorpora al gabinete a un funcionario que ha ocupado puestos tanto en instituciones públicas como en organizaciones del sector privado, principalmente en áreas vinculadas con economía, comercio y producción.

Trayectoria en el sector público y privado

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Gamboa es economista y cuenta con experiencia en distintas organizaciones relacionadas con el desarrollo empresarial y la actividad comercial.

Entre 2006 y 2014 trabajó como director de Inteligencia Empresarial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). Posteriormente, de 2015 a 2019, ocupó la dirección ejecutiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

También se desempeñó como director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional.

Uno de sus cargos más recientes fue el de ministro de Economía, Industria y Comercio durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles.

Ahora, Gamboa tendrá a su cargo el Ministerio de Comercio Exterior, mientras conserva su puesto en la Primera Vicepresidencia, de acuerdo con la decisión anunciada por la Presidencia de la República.