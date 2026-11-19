El creador de contenido costarricense Christopher Araya Jiménez, conocido como Araya Vlogs, denunció que comenzó a recibir amenazas y ataques contra sus publicaciones en redes sociales luego de estrenar el video que grabó en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

El influencer compartió mensajes que, según afirmó, ha recibido durante las últimas horas, así como capturas de las denuncias que estarían afectando la difusión de su contenido.

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Entre los comentarios que mostró figura uno con una amenaza explícita: “Cuando lo encuentren a la orilla del Zurquí en una bolsa plástica, ahí le van a sobrar los seguidores. Muy bocón este mae, se está jugando la rifa con todo el talonario”.

Araya relacionó esos mensajes con la publicación del reportaje sobre el centro penitenciario, que generó controversia desde antes de su estreno debido a las circunstancias en que se autorizó su ingreso y a los cuestionamientos sobre posibles afectaciones a las visitas de abogados defensores.

En 3 puntos El creador de contenido costarricense Christopher Araya Jiménez, conocido como Araya Vlogs. El influencer compartió mensajes que, según afirmó, ha recibido durante las últimas horas, así como capturas de las denuncias que estarían afectando la difusión de su contenido. “Ojalá el video pueda ayudar a forjar opinión para un lado o para el otro.

En sus declaraciones, el creador aseguró que el material tiene un propósito informativo y que evitó emitir opiniones personales sobre las condiciones del centro penal.

“Estos son el tipo de comentarios que estoy recibiendo en las últimas horas, después de haber publicado el video, amenazándome con ustedes ya saben qué. Así se encuentra mi último contenido. Todo ha sido bloqueado porque lo están denunciando, incluso desde antes de que se publicara el video”, afirmó.

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Araya insistió en que su intención fue mostrar lo que observó durante la visita y describir las condiciones que encontró en el CACCO, sin tomar posición a favor o en contra de las personas privadas de libertad ni de las autoridades penitenciarias.

“Un video informativo, ni siquiera tiene mi opinión. No hay ningún tipo de sesgo, ni para un lado ni para el otro. Y como yo no soy un profesional penitenciario, ni siquiera quise decir nada. Cerré el hocico”, manifestó.

También sostuvo que se limitó a presentar aspectos sobre las reglas del centro, las condiciones de vida de los reclusos y las disposiciones que deben cumplir dentro de las instalaciones.

“Simplemente describí la realidad de algo que pasa en Costa Rica, les guste o no. O sea, está en Costa Rica, nos guste o no, ahí está. Y esa es la realidad. Ahí la pueden ir a ver”, agregó.

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El video fue publicado el jueves 19 de noviembre, una semana después de que Araya ingresara al CACCO para realizar la grabación.

La visita fue cuestionada por el fiscal general, Carlo Díaz, quien señaló que recibió informes según los cuales algunos abogados defensores no habrían podido reunirse con sus representados debido a la dinámica de producción dentro del penal.

La discusión también se desarrolló en medio de denuncias previas sobre presuntas agresiones y vulneraciones de derechos fundamentales en ese centro de máxima seguridad.

Araya, por su parte, dijo que espera que el reportaje permita a las personas formarse su propio criterio, independientemente de la posición que tengan sobre el tema.

“Ojalá el video pueda ayudar a forjar opinión para un lado o para el otro. Ese no es mi problema. Pero esos son los comentarios que estoy recibiendo por un video en el que ni tan siquiera doy mi opinión”, concluyó.