Una diferencia sobre el acceso a información policial enfrenta al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El ministro Gerald Campos Valverde cuestionó que la Policía Judicial no le entregue al Ministerio la base completa de personas con orden de captura, mientras que el director interino del OIJ, Michael Soto, asegura que los oficiales ya cuentan con una herramienta para consultar esos datos directamente y en tiempo real.

El jerarca de Seguridad anunció que acudirá a la Sala Constitucional para que se determine si existe obligación de facilitarle el registro completo. Según afirmó, ha solicitado esa información en tres ocasiones y no ha obtenido una respuesta favorable.

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La discusión se produce mientras el MSP desarrolla la operación Casería, un despliegue policial dirigido a ubicar y detener a personas requeridas por las autoridades judiciales. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Ministerio, el operativo acumula 733 capturas por causas penales y aproximadamente la mitad corresponde a personas vinculadas con delitos graves.

Campos considera que disponer de los datos completos permitiría mejorar la identificación de quienes evaden la justicia y fortalecer los resultados de los operativos.

En 3 puntos Una diferencia sobre el acceso a información policial enfrenta al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El jerarca de Seguridad anunció que acudirá a la Sala Constitucional para que se determine si existe obligación de facilitarle el registro completo. De esta manera, el diferendo quedó planteado en dos posiciones: Seguridad Pública considera que necesita el listado completo para reforzar la búsqueda de personas requeridas por la justicia.

“Costarricenses, en tres ocasiones le he pedido al Organismo de Investigación Judicial que nos dé las listas completas de todas las personas que tienen captura. ¿Y por qué lo hago? La operación Casería ha sido un éxito cuando le ponemos cara a las personas que están evadiendo la acción de la justicia”, manifestó.

El ministro aseguró que el director interino del OIJ, Michael Soto, le comunicó nuevamente que no entregaría la base de datos y que, si insistía en obtenerla, debía recurrir a la Sala Constitucional.

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“Hay víctimas de homicidios, de violación, de asaltos y hay personas que no se quieren someter a la justicia. No vamos a seguir permitiendo esto. Vamos a ir a la Sala Constitucional porque creemos que hay un deber del Estado en proteger a los costarricenses”, agregó.

OIJ afirma que ya habilitó más de 3.100 accesos

Soto respondió que la diferencia no obedece a una negativa de cooperación, sino a la forma en que se administra y consulta la información sobre las órdenes de captura.

Explicó que el OIJ mantiene esos registros en un sistema que permite conocer quién realiza cada consulta, cuándo la hace y a qué persona corresponde. Esa trazabilidad, señaló, resulta necesaria para detectar eventuales usos indebidos y establecer responsabilidades.

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Como alternativa a la entrega de una copia completa de la base de datos, la Policía Judicial desarrolló una aplicación denominada Página Liviana. Según Soto, el Ministerio de Seguridad ya dispone de aproximadamente 3.100 accesos para oficiales de distintas policías, quienes pueden verificar desde sus teléfonos si una persona tiene una orden de captura vigente.

Además, aseguró que el OIJ está dispuesto a habilitar otros 2.000 accesos si el ministro los solicita.

“Esta es una explicación técnica, científica y jurídica de la información que se le ha venido dando y que se le va a seguir dando a los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública”, sostuvo.

El director interino indicó que el principal problema de entregar una base de datos completa es que su contenido cambia constantemente. Una persona que aparece con orden de captura en un momento determinado podría dejar de tenerla después de ser detenida o porque la orden fue levantada. De igual forma, alguien que no figura en el registro podría recibir una orden posteriormente.

Por esa razón, Soto considera que la consulta directa en la plataforma permite trabajar con información actualizada y reduce el riesgo de que los policías actúen con datos que ya perdieron vigencia.

Soto advierte sobre posibles riesgos legales y de seguridad

El jerarca de la Policía Judicial también planteó que distribuir una copia de la base entre diferentes funcionarios podría generar dificultades para controlar quién accede a los datos y cómo los utiliza.

Advirtió que una detención basada en una orden que ya no esté vigente podría exponer a los oficiales a reclamos legales, incluidos recursos de hábeas corpus por una eventual privación de libertad ilegítima.

También mencionó que, una vez que la información sale del sistema institucional, se pierde parte del control sobre su circulación. Aunque aclaró que no desconfía personalmente de Campos, dijo que no tiene claridad sobre la manera en que el Ministerio distribuiría esos registros.

“Esta base de datos en malas manos, en manos indebidas, podría hacer que, por ejemplo, que lucren con la base de datos. Podría ocurrir cualquier cosa”, expresó.

Soto añadió que el ministro tendría que volver a verificar cada caso mediante la Página Liviana antes de ejecutar una captura, lo que, a su criterio, convertiría la entrega de la base en un paso adicional innecesario.

En sus declaraciones, el director interino también se refirió a las 700 capturas que mencionó Campos al hablar de los resultados del operativo.

Soto dijo que es posible que esas detenciones se hayan concretado mediante las consultas realizadas en la Página Liviana. Sin embargo, planteó que también podrían corresponder a las aprehensiones ordinarias que realiza mensualmente la Fuerza Pública.

“Es muy probable que estas 700 capturas sean las capturas ordinarias que hace Fuerza Pública mensualmente”, afirmó.

El funcionario no presentó en sus declaraciones un desglose que permita determinar cuántas de esas detenciones corresponden exclusivamente a la operación Casería.

Soto insistió en que el OIJ no ha cerrado el acceso a la información y reiteró su disposición a ampliar la cantidad de usuarios autorizados. También señaló que ya ha explicado su posición directamente al ministro y por escrito.

“Si usted no está conforme, acuda a la Sala Constitucional y será que la Sala Constitucional nos dice que tenemos que darle la base de datos. Yo con mucho gusto se la voy a dar porque soy respetuoso del Estado de Derecho”, concluyó.

De esta manera, el diferendo quedó planteado en dos posiciones: Seguridad Pública considera que necesita el listado completo para reforzar la búsqueda de personas requeridas por la justicia, mientras que el OIJ defiende el uso de una plataforma de consulta individual que conserva el control de los accesos y permite verificar la vigencia de las órdenes.