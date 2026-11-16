Costa Rica obtuvo resultados destacados en una evaluación internacional sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocó al país en el primer puesto entre las naciones participantes en cuanto al acceso de la población a mecanismos para solucionar problemas legales.

El estudio, titulado Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes, publicado el 6 de octubre de 2026, encontró que el 61% de las personas en Costa Rica que tuvieron una necesidad legal consiguió recurrir a alguna alternativa para atenderla. Entre esas opciones figuran los juzgados, la mediación y el arbitraje.

Publicidad

Ese porcentaje supera la mediana registrada entre los países evaluados por la OCDE, que se ubicó en un 42%.

Los resultados también reflejan una percepción favorable sobre la manera en que se desarrollan estos procedimientos. Siete de cada diez personas consultadas consideraron que el mecanismo utilizado para resolver su conflicto fue justo y equitativo.

En 3 puntos Costa Rica obtuvo resultados destacados en una evaluación internacional sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia. El estudio, titulado Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes, publicado el 6 de octubre de 2026. El documento completo está disponible en el sitio web de la organización: https://www.oecd.org/en/publications/justice-as-a-public-service_d002d5b4-en.html

A esto se suma que el 80% de quienes finalizaron el proceso afirmó que su problema quedó completamente resuelto. En el conjunto de países de la OCDE, la mediana para ese indicador fue del 70%.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, interpretó los datos como una señal de las fortalezas del sistema costarricense y de la confianza que mantienen las personas en la institución. No obstante, reconoció que los resultados también implican la responsabilidad de continuar mejorando.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Las personas deben tener claro que en el Poder Judicial estamos trabajando y tomando acciones concretas para disminuir el rezago y lograr una justicia más rápida y eficiente. Vamos por buen camino, pero todavía tenemos mucho por hacer”, señaló la magistrada.

El país también mide la experiencia de los usuarios

Otro elemento que sobresale en la evaluación es el seguimiento que Costa Rica realiza a las personas que utilizan los servicios judiciales.

Según el documento, el país forma parte de un grupo de apenas tres participantes —junto con España y Polonia— que cuentan con un mecanismo institucionalizado para conocer y evaluar esa experiencia. En Costa Rica, esa labor está a cargo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

Publicidad

Los datos recopilados muestran un 73% de satisfacción general entre las personas usuarias. La infraestructura física de las instalaciones judiciales, por su parte, recibió una valoración positiva del 89%.

Iniciativas para ampliar el acceso a la justicia

La OCDE también identificó acciones impulsadas por el país para atender las necesidades de diferentes sectores de la población. Entre ellas mencionó la planificación institucional con un horizonte de cinco años, la producción de estadísticas con perspectiva de género y los servicios dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.

El informe incluyó además el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, la Estrategia Nacional contra los Discursos de Odio —señalada como la primera de su tipo en la región— y los avances en digitalización de los servicios.

Esta evaluación corresponde a la primera aplicación transversal del Marco de Medición de Sistemas de Justicia Centrados en las Personas de la OCDE. La metodología reúne información sobre las dificultades legales que enfrenta la ciudadanía y sobre la forma en que los sistemas judiciales responden a ellas, con el propósito de detectar fortalezas y áreas que requieren mejoras.

El documento completo está disponible en el sitio web de la organización: https://www.oecd.org/en/publications/justice-as-a-public-service_d002d5b4-en.html