Un total de 20 personas se inscribió en el concurso para ocupar la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyo periodo de recepción de postulaciones finalizó el viernes 13 de noviembre a la medianoche.

La lista fue remitida por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial.

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En 3 puntos Un total de 20 personas se inscribió en el concurso para ocupar la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyo periodo de recepción de postulaciones finalizó el viernes 13 de noviembre a la medianoche. La lista fue remitida por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial. El concurso busca definir quién asumirá la Dirección General del OIJ, una de las principales jefaturas dentro de la estructura del Poder Judicial.

Del total de aspirantes, 12 son funcionarios judiciales y ocho no pertenecen a esa institución, según el registro suministrado.

Personas que no son funcionarias judiciales

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En la lista, como se aprecia, figura Michael Soto, actual director interino de la policía judicial, quien asumió el cargo tras la salida de Randall Zúñiga.

El concurso busca definir quién asumirá la Dirección General del OIJ, una de las principales jefaturas dentro de la estructura del Poder Judicial. La información divulgada corresponde a las personas inscritas al cierre del periodo de recepción de candidaturas.