La decisión de una jueza penal de Limón de autorizar la salida temporal de prisión de tres hijos de “Pecho de Rata” provocó una enérgica reacción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien manifestó su rotunda oposición a la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la seguridad del país.

Mediante el oficio MJP-DM-1094-2026, remitido este jueves 26 de noviembre a la jueza Yeimy Rebeca Flores López, el jerarca cuestionó la autorización concedida a los tres imputados para asistir al funeral de su hermano, fallecido esta semana.

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Aguilar recordó que los tres permanecen en prisión preventiva y están vinculados, según las autoridades, con una de las organizaciones criminales más peligrosas de Costa Rica, anteriormente liderada por alias “Pecho de Rata”.

“Dejo expresa constancia de mi más enérgica protesta y profunda preocupación ante la decisión adoptada”, manifestó el ministro.

En 3 puntos La decisión de una jueza penal de Limón de autorizar la salida temporal de prisión de tres hijos de “Pecho de Rata” provocó una enérgica reacción del ministro de Justicia y Paz. Mediante el oficio MJP-DM-1094-2026, remitido este jueves 26 de noviembre a la jueza Yeimy Rebeca Flores López, el jerarca cuestionó la autorización concedida a los tres imputados para asistir al funeral de su hermano. La resolución judicial no implica el levantamiento de la prisión preventiva.

Uno de los señalamientos más fuertes del titular de Justicia es que, según afirma, apenas cinco días atrás los tres imputados fueron vinculados con un posible atentado contra la vida de la presidenta de la República, el ministro de Seguridad Pública y el propio ministro de Justicia.

Aguilar asegura que dicha situación es de conocimiento de las autoridades judiciales.

“Resulta sumamente preocupante que, ante circunstancias de semejante gravedad, se autorice su permanencia durante varias horas fuera de un establecimiento penitenciario, con los riesgos que ello supone para la seguridad nacional, la integridad de los funcionarios públicos y la población en general”, señala el documento.

El ministro considera que, antes de conceder el permiso, se debieron valorar rigurosamente los riesgos existentes y las eventuales consecuencias en materia de seguridad pública.

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Aguilar también dejó claro que, al tratarse de una salida excepcional ordenada por el Poder Judicial y no por el Ministerio de Justicia y Paz, considera que la custodia de los tres imputados y el dispositivo de seguridad deberán ser asumidos íntegramente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Dejo formal constancia de mi oposición a esta decisión y advierto expresamente sobre los riesgos que conlleva su ejecución”, concluyó.

El oficio también fue remitido a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al director interino del OIJ y al fiscal general de la República.

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Tal y como dio a conocer AM Prensa, la jueza autorizó la salida excepcional de Kishna, Jonedzell y Nayevska López Tyndall para este viernes 27 de noviembre, sin dar audiencia previamente al Ministerio Público.

La juzgadora justificó su decisión en el derecho que conservan las personas privadas de libertad de vivir el duelo por el fallecimiento de un familiar, independientemente de la medida cautelar que enfrentan.

La resolución judicial no implica el levantamiento de la prisión preventiva.

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