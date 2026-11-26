Dueño de ferretería muere tras caer desde el techo de su negocio
El hombre, de entre 50 y 55 años, realizaba reparaciones a unos ocho metros de altura cuando ocurrió el accidente.
Un hombre que se encontraba realizando trabajos de reparación en el techo de una ferretería perdió la vida la mañana de este jueves, luego de caer desde una altura aproximada de ocho metros en Barrio Limón de Santa Cruz, Guanacaste.
La víctima era el propietario del establecimiento y tenía entre 50 y 55 años, según la información preliminar sobre el accidente.
Al parecer, el hombre estaba arreglando una parte de la estructura cuando, por razones que todavía no han sido determinadas, cayó al suelo.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y, tras valorar al afectado, confirmó que ya no presentaba signos vitales.
OIJ investigará las circunstancias de la caída
Oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y acordonaron el área mientras se esperaba la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los agentes judiciales deberán realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
De momento, no se han informado más detalles sobre las causas de la caída.