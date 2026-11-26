La cantidad de menores de edad involucrados en diferentes investigaciones judiciales llama la atención tras la acción policial desarrollada este jueves 26 de noviembre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades judiciales revelaron que son 10 adolescentes, con edades entre los 13 y 17 años, los detenidos como parte de investigaciones relacionadas con diversos delitos.

Publicidad

En 3 puntos La cantidad de menores de edad involucrados en diferentes investigaciones judiciales llama la atención tras la acción policial desarrollada este jueves 26 de noviembre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las autoridades judiciales revelaron que son 10 adolescentes, con edades entre los 13 y 17 años, los detenidos como parte de investigaciones relacionadas con diversos delitos. Los 10 adolescentes quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Se trata de ocho varones y dos mujeres menores de edad, quienes figuran como sospechosos en nueve causas penales que están en manos de los agentes de la Oficina Regional del OIJ de Orotina.

Entre los delitos investigados figuran extorsión, amenazas, agresión, portación ilegal de armas e incluso el ingreso de droga a un centro educativo.

Las detenciones se realizaron en vía pública en diferentes localidades, entre ellas Alajuela centro, Garabito, Coyolar y Santa Rita.

De momento, las autoridades judiciales no han detallado cuántos menores están vinculados con cada uno de los delitos investigados ni si existe alguna relación entre las nueve causas penales.

Los 10 adolescentes quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo