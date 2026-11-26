Una decisión judicial abre la discusión sobre los permisos especiales que se conceden a personas que permanecen en prisión preventiva por investigaciones relacionadas con delitos graves.

Tres hijos de “Pecho de Rata”, quienes se encuentran privados de libertad por causas vinculadas con narcotráfico, recibieron autorización judicial para salir temporalmente de prisión y asistir al funeral de su hermano, Kishner Joriel López.

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Este último falleció el pasado martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia, producto de una enfermedad cardíaca.

En 3 puntos Una decisión judicial abre la discusión sobre los permisos especiales que se conceden a personas que permanecen en prisión preventiva por investigaciones relacionadas con delitos graves. Tres hijos de “Pecho de Rata”, quienes se encuentran privados de libertad por causas vinculadas con narcotráfico, recibieron autorización judicial para salir temporalmente de prisión y asistir al funeral de su hermano, Kishner Joriel López. La resolución plantea una discusión sobre el equilibrio entre los derechos de las personas privadas de libertad, la seguridad y las medidas cautelares impuestas en investigaciones por delitos graves.

La autorización fue concedida este jueves por la jueza penal Yeimy Rebeca Flores López, del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Limón.

Los beneficiados con la medida son Kishna López Tyndall, Jonedzell López Tyndall y Nayevska López Tyndall, cuyos abogados defensores solicitaron el permiso excepcional para que pudieran participar en los actos fúnebres de su hermano.

La salida de los tres imputados está autorizada para este viernes 27 de noviembre, cuando serán trasladados hasta San Pedro de Montes de Oca para participar en las honras fúnebres.

Uno de los aspectos que llama la atención de la resolución es que la jueza decidió acoger las solicitudes de los abogados defensores sin dar audiencia al Ministerio Público, argumentando la urgencia de resolver la gestión.

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La juzgadora sostiene que, pese a que los tres hermanos permanecen bajo una medida cautelar de prisión preventiva, conservan derechos que deben respetarse, entre ellos la posibilidad de vivir el duelo por el fallecimiento de un familiar.

La decisión también se fundamentó en el acta de defunción aportada y en el artículo 478 de la normativa procesal penal.

El permiso no implica el levantamiento de la prisión preventiva, sino una salida de carácter excepcional y temporal.

La resolución plantea una discusión sobre el equilibrio entre los derechos de las personas privadas de libertad, la seguridad y las medidas cautelares impuestas en investigaciones por delitos graves.

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